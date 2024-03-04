«النادي الثقافي العربي» يناقش رواية «قبل البدء» لمحمود الرمحي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

احتضن النادي الثقافي العربي بالشارقة، ندوة نقاشية حول رواية «قبل البدء.. ملحمة فنتازية» للكاتب والفنان الإماراتي محمود جميل الرمحي، تحدث فيها كل من الدكتور عمر عبد العزيز، والكاتب أحمد السلامي، وذلك بحضور المؤلف.

أدار الأمسية الإعلامي يبا الحسن، الذي استهل الحديث قائلا: «إن بنية رواية «قبل البدء» تركزت على الفانتازيا الاستشرافية المتسائلة، في فضاء متنوع؛ جال فيه الكاتب في عوالم سردية دارت حول أسئلة الوجود والحياة ومستقبل كوكبنا الذي نعيش عليه، عبر لغة سردية سلسة».

في مداخلته، أشاد الدكتور عمر عبد العزيز بالجهد الكبير الذي بذله الكاتب في صناعة توليفة سردية ذات أبعاد فلسفية وثقافية متعددة، حيث تتواشج في الرواية عوالم من ثقافات غربية وشرقية، بعضها يعود لفلسفات التنوير والفلسفة الوضعية وعلوم الجغرافيا والعمارة وبعضها يعود إلى التصوف الإسلامي، والروحانية الشرقية، وبعضها إلى التاريخ الثقافي للمنطقة العربية بما في ذلك تاريخ بابل وتدمر ومصر القديمة وأفريقيا، وتاريخ الهند والصين، وغير ذلك من العوالم المرتبطة بحركة الأفكار والروحانيات.

كما أشاد عمر بسلاسة اللغة السردية للكاتب، حيث حافظ على مستوى. فلم تكن فيها عوائق من صعوبة أو ابتذال.