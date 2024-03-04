وزراء: «القمة الثقافية - أبوظبي» فرصة مثالية لاستشراف مستقبل الثقافة بالعالم

فاطمة عطفة - وام (أبوظبي)

أكد وزراء مشاركون في القمة الثقافية - أبوظبي 2024 الدور المهم للثقافة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات. وقال الوزراء إن دولة الإمارات منارة عالمية للثقافة والتراث، موضحين أن القمة تعد فرصة مثالية لاستشراف مستقبل القطاع الثقافي وما يزخر به من فرص حول العالم.

فمن جانبه أكد معالي محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل في المغرب، أهمية القمة الثقافية 2024 التي تعد منصة لتبادل الآراء والخبرات.. مشيراً إلى أن دولة الإمارات رائدة في الاستثمار بالقطاع الثقافي، وتعتبره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتعزيز الإبداع والهوية الوطنية لدى الشباب.

وقال: «إن المملكة المغربية حريصة على الاستثمار في هذا القطاع الثقافي.. فالثقافة خط دفاع عن هويتنا وإنجازاتنا ومكتسباتنا، ونحن حريصون على تطوير هذا القطاع والاستفادة من التقنيات الحديثة كافة لتعزيز دوره التنموي وخلق فرص جديدة للشباب».. وأضاف أن: «القمة الثقافية 2024 استعرضت خلال جلساتها إنجازات دولة الإمارات الثقافية، وتطرقت إلى التطور الذي يشهده هذا القطاع في مختلف الدول».. وتوجه بالشكر إلى دولة الإمارات على تنظيم هذا الحدث الثقافي المميز.

وبدورها أعربت معالي آدريانا أورتز، وزيرة الثقافة في جمهورية باراغوي، عن سعادتها بالمشاركة في القمة الثقافية 2024. وقالت: «إن القمة وفرت منصة لإبراز الإرث الثقافي للعديد من الدول، لاسيما دول أميركا اللاتينية وتسليط الضوء على تراثها وثقافة شعوبها». وأكدت الحاجة إلى أن تكون الثقافة محركاً أساسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات.. مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين الدول كافة لتحقيق التقدم المنشود في هذا القطاع.

ومن جانبها أكدت معالي حناتو موسى موساوة وزيرة الثقافة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، أن القمة الثقافية 2024 أتاحت الفرصة لمناقشة دور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة.. مشيرة إلى أن الثقافة لا تتعلق فقط بالتاريخ والعادات والتقاليد بل تعد أداة عالمية لنشر القيم وتحقيق النمو والرخاء للشعوب.

وأضافت أن: «نيجيريا تعد نموذجاً لمدى تأثير قوة الثقافة في المجتمع.. فالمجتمع النيجيري يتميز بالتنوع ويضم العديد من الطوائف والثقافات المختلفة».. لافتة إلى أن دولة الإمارات وفرت من خلال هذه القمة الاستثنائية فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول، وبناء إطار عالمي جديد لماهية الثقافة ودورها في المجتمع.

وتختتم دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اليوم (الثلاثاء) أعمال الدورة السادسة من القمة الثقافية - أبوظبي التي انطلقت يوم 3 مارس الجاري تحت شعار «مسألة وقت» في منارة السعديات بأبوظبي بمشاركة نخبة من قادة الفكر والفنانين والمتخصصين في الثقافة لمشاركة القصص الملهمة ودراسات الحالة ووجهات النظر العالمية، إلى جانب نخبة من قادة قطاعات الفنون والتراث والإعلام والمتاحف والسياسات العامة والتكنولوجيا لاستكشاف الطرق الأنسب التي يمكن للثقافة من خلالها تغيير المجتمعات حول العالم.