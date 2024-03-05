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«اتحاد الكتاب» يسلط الضوء على «ماهية الاستدامة في فكر الكاتب»

«اتحاد الكتاب» يسلط الضوء على «ماهية الاستدامة في فكر الكاتب»
6 مارس 2024 00:52

رأس الخيمة (وام)

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عقد اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات بفرعه في رأس الخيمة، جلسة حوارية بعنوان «ماهية الاستدامة في فكر الكاتب»، شارك فيها الكاتبان الشاعران أحمد المناعي وعبدالعزيز باروت، وأدارها غيث الحوسني، وذلك بحضور الدكتور سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من المهتمين.
وتحدث أحمد المناعي عن المساحة الخاصة بالشاعر، وعن قدرته في بناء قصيدة من خلال أبيات شعرية مرتبطة بحدث أو حالة خاصة يعيشها، فالشعر متلازمة، قد تولد الأبيات الشعرية لديه وهو منشغل بمجريات الحياة، واستمرارية الشاعر في كتابة قصائده تغذي مفرداته وتُلهم خياله، ومن خلال اطلاعه وقراءاته المتنوعة، تتجدد أفكاره وتسهم في استدامة الشعر لديه، وقد تكون موهبته الشعرية رافداً من روافد الخدمة المجتمعية، يستطيع من خلالها إيصال صوت أو فكرة بأسلوب أدبي جميل.
وشارك عبد العزيز باروت تجربته بالحديث عن مسيرته، وذكر أنه لم يبدأ كشاعر، بل كانت بداياته في المسرح، حيث عمل كممثل مسرحي، وأن أعماله الشعرية كانت نتيجة تأثره بالأعمال المسرحية الفصيحة.

اتحاد الكتاب
الاستدامة
اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات
سلطان العميمي
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