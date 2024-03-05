تكريم الفائزين في مسابقة «الشعر والقصة والرواية» لدول الخليج

الشارقة (وام)

كرّم الشيخ محمد بن حميد القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، الفائزين في مسابقة الشعر والقصة والرواية لدول الخليج، في نسختها الأولى التي نظمها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج.

جاء ذلك، خلال الحفل الختامي للمسابقة، الذي أقيم أمس الأول في المركز.

وألقى الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، كلمة في الحفل أعرب خلالها عن سعادته بحرص الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، على المشاركة في مسابقة الشعر والقصة والرواية، والتي تستضيفها الشارقة، وقد كشفت عن مواهب واعدة ومتميزة في المجالات الأدبية للغة العربية.

وقال: «إن المسابقة جاءت ضمن برامج المركز لتؤكد أهمية التوجه لخدمة اللغة العربية، والكشف عن الموهوبين والمبدعين فيها»، مشيراً إلى مشاركة 5 دول خليجية فيها، وبإجمالي 14 طالباً وطالبة حصل 6 منهم على ميداليات ذهبية، و6 على ميداليات فضية، و2 على ميداليات برونزية.

وتقدم الدكتور الحمادي بخالص الشكر والتقدير، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ما يوليه سموه للغة العربية من اهتمام بالغ.

كما وجه الشكر والتقدير إلى وزارات التربية والتعليم ورؤساء وفود الدول الخليجية، على جهودهم في إعداد وتدريب الطلبة، لرفع روح المنافسة، ما كان له بالغ الأثر على مستوى أداء الطلبة في المسابقة.

وألقت منال قزان، كلمة الوفود الخليجية المشاركة في المسابقة، وأشادت فيها بجهود دولة الإمارات لتمكين اللغة العربية في المؤسسات كافة، لافتة إلى أن المسابقة تهدف في المقام الأول إلى صقل خبرات الطلاب اللغوية، وإطلاق مواهبهم الأدبية في مجالي الشعر والنثر.

وقالت: «هنا وقفة أخرى ملؤها التقدير والاحترام والإعجاب، نزفها بالود عاطرة لعاصمة الثقافة العربية والإسلامية.. شارقة الإبداع والتميز، لأننا نقف أمام قامة إنسانية سياسية وفكرية وأدبية استثنائية فهو صاحب الفكر المتفرد والإلهام الثقافي المختلف، وصاحب العزم الماضي والإنجازات المشرقة، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة».

وكرَّم الشيخ محمد بن حميد القاسمي، في ختام الحفل، اللجنة العلمية للمسابقة، التي ضمت الدكتور محمد حسن المرسي، عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة، والأستاذ الدكتور فريد عبد الظاهر سعيد، العميد الأسبق لكلية الألسن ودار العلوم بجامعة أسوان، وكذلك وزارات التربية والتعليم بالدول الأعضاء لمكتب التربية العربي لدول الخليج.