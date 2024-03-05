جلسة حوارية حول كتاب «فاطمة بنت مبارك.. إضاءات في الفكر والعمل»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفالاً بيوم المرأة العالمي، نظمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، بالتعاون مع جامعة زايد، لقاءً حوارياً مع معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، حول كتابها «فاطمة بنت مبارك.. إضاءات في الفكر والعمل»، وما تتميز به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، من صفات، وما قامت به من أدوار ريادية إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، حققت سموّها خلالها إنجازات فريدة في مسيرة استدامة نهضة الإمارات.

دور ملهم

واعتبرت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، أن المجتمع يزدهر والقيم الوطنية والإنسانية تترسّخ لدى أفراده بالاقتداء بالشخصيات القيادية التي أسهمت في بناء اتحاد الإمارات واستدامة نهضته، ورافقت الآباء المؤسسين في سعيهم الدؤوب لتمكين الدولة منذ بدايات التأسيس، مشيرةً إلى أنّ «أم الإمارات»، كان لها الدور الكبير والملهم في تنشئة الأجيال ورعاية الطفولة وتمكين المرأة، والنهوض بظروفها وقضاياها من خلال توفير فرص المشاركة المتساوية لها جنباً إلى جنب مع الرجال، في مجالات العمل والحياة.

وأضافت معاليها: «علمتنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، (أم الإمارات)، أننا بالجدّ والجهد نستطيع تحقيق المستحيل، وأنّ إيماننا بقدراتنا يتيح لنا التغلب على التحديات التي تعترض طريقنا، وهذا ما تحقق للمرأة الإماراتية منذ تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية بتوجيهات سموّها عام 1973، وصولاً إلى ما تحققه المرأة اليوم من مكانة وريادة في جميع المجالات».

نتشارك للغد

من جهتها، أشارت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إلى أهمية العمل مع جميع أطياف المجتمع الإماراتي تحت شعار «نتشارك للغد» على الاحتفاء بمكانة المرأة ودورها المجتمعي الريادي بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وقالت: «نستضيف بالتعاون مع جامعة زايد، معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، لنسلّط الضوء على الإسهام الفكري لمعاليها في توثيق مسيرة إنجازات المرأة الإماراتية، والإسهام في ترسيخ قيم الشراكة المجتمعية والولاء والانتماء من خلال نشر الوعي بمبادئ وإنجازات رائدات الإمارات».

وتابعت: «من خلال كتابها (فاطمة بنت مبارك... إضاءات في الفكر والعمل)، تلهمنا الدكتورة ميثاء بسيرة ومحطات حياة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، اقتداءً بدور سموّها الكبير الداعم والمعزّز لنجاحات المرأة الإماراتية، ومسيرتها التي رافقت فيها المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ما يعكس التزام سموها بتمكين المرأة عربياً وعالمياً، إضافة إلى جهودها الإنسانية في جميع المجالات، ودعمها للمرأة والطفولة في كل مكان، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنمية المعرفة وتحفيز الفكر المتجدد بقيم الانفتاح والتعايش والحوار لما فيه خير الأوطان ومصلحة الإنسانية».

وتضمن اللقاء الحواري مع معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، الذي أداره سامح كعوش، مدير المحتوى والبرنامج العربي في مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، التعريف بالمنجز الفكري لمعاليها من خلال كتابيها «فاطمة بنت مبارك... مبادئ وإنجازات» و«فاطمة بنت مبارك... إضاءات في الفكر والعمل»، حيث سلطت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، الضوء على السيرة الملهمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، حيث عملت معاليها مخلصةً على توثيق الدروس والقيم التي غرستها سموّها في نفس كل مواطن ومقيم، حتى اتسعت مدرستها في تمكين المرأة والعناية بالطفولة، وتشجيع الرياضة والتميز والإبداع، فتألقت أنوارها لتضيء درب الإنسانية لعقود مضت، وعقود عديدة قادمة.

تمكين المرأة

وتناولت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، تفاني والتزام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» بتجسيد رؤية وقيم ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مسيرتها وجهودها لتمكين المرأة، والارتقاء بدورها، مؤكدةً معاليها أهمية أن تستقي بنات الوطن من نهج سمو الشيخة فاطمة مثالاً في مسيرتهن العملية والمهنية، ليكنّ أمهات المستقبل العاملات على حفظ التراث الثقافي وتعزيز الهوية والأصالة لدى الأبناء، وللنهوض بجهود بناء المجتمع واستدامة تنميته، خاصة من خلال الدور الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لإحداث التوازن بين الاستراتيجيات التقدمية للمرأة وبين دورها كأم ومربية ومحافظة على التراث والثقافة الإماراتية.

الاقتداء برموز الوطن

كما استعرضت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي الدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في مجالات العمل الإنساني، وتوجيهاتها الدائمة بالوقوف إلى جانب ضحايا الكوارث الطبيعية والحروب، وإسهامها في تنمية المناطق المحتاجة، وتمكين النساء في مجالات الصناعات والمهن التي تحفظ لهن مستويات لائقة من المعيشة.

وتناولت معاليها تكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، محليّاً وإقليميّاً ودوليّاً، بأرفع أوسمة العمل الإنساني كأبلغ تعبير عن المكانة التي تحظى بها في هذا المجال، متوجّهة لطالبات جامعة زايد والحضور بنصائح مفيدة بضرورة الاقتداء برموز الوطن وشخصياته القيادية، وما غرسوه فينا من قيم التفاني والعطاء في جميع المجالات.