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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: إشراك العقول المبدعة في مسيرة التنمية الشاملة

ولي عهد الفجيرة خلال استقباله وزير الثقافة (من المصدر)
6 مارس 2024 00:52

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور المؤسسات الثقافية في دعم قطاع الثقافة والفنون، عبر المشاريع النوعيّة التي تسهم في تعزيز تنافسيته وتطويره وإشراك العقول المبدعة في مسيرة التنمية الشاملة بالدولة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، على هامش حفل توزيع جوائز النسخة الخامسة من مسابقة الفجيرة الدولية للعزف على البيانو، التي نظمتها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.
وأشار سموه إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعمل الثقافي في الإمارة، إيماناً بدوره المحوري في بناء نهضة المجتمع، وترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية التي ترتقي به، وتسهم في تعزيز ركائز تنميته وتطوره.
وجرى خلال اللقاء الحديث حول مجالات العمل الثقافي ومشاريعه وبرامجه المختلفة، التي تم تصميمها وتنفيذها، بهدف دعم توجّهات الدولة ومؤشراتها التنافسية، وتحقيق رؤيتها الريادية في هذا القطاع الهام.
كما نوّه سموه بأهمية الأنشطة الفنية والبرامج الثقافية التي تعمل على تطوير القطاع الثقافي في الدولة، وتسهم بفاعلية في تعزيز مكانتها العالمية في مجال صناعة الإبداع والاحتفاء به.
وجرت مناقشة عدد من السياسات والمشاريع والبرامج الاستراتيجية مثل برنامج منح الثقافة والإبداع الوطني، والبرامج المتخصصة في المراكز الإبداعية في مختلف إمارات الدولة، وبرامج عملها في مجال الثقافة والفنون داخل الدولة وخارجها.
وأشاد سموّ ولي عهد الفجيرة بجهود الوزارة في تطوير الثقافة وتطوير الفنون والاحتفاء بالمبدعين والموهوبين في المجالات الإبداعية كافة، مؤكّداً أهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات والمراكز ذات العلاقة كافة لتحقيق أفضل المستويات والمُخرجات.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة.

محمد الشرقي
الفجيرة
الثقافة
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