«تريندز» يُشارك في جلسة حوارية حول الباحث والكاتب الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مساهمة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في شهر القراءة، شارك الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في جلسة حوارية نظمها مجلس شباب الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بعنوان «التعرف على الباحث والكاتب الإماراتي».

وأكد الدكتور العلي في مداخلته أهمية القراءة في بناء العقول والتقدم، واصفاً إياها بالدرع الحامية لعقول الشباب من الجهل والانقياد للأفكار الهدامة، مشدداً على أن الدول تحتل مكانتها بين الأمم بحجم ما تمتلكه من معرفة واختراعات جديدة.

وأشار الدكتور العلي إلى اهتمام دولة الإمارات الكبير بالعِلم والمعرفة والقراءة، إدراكاً منها بأن المعرفة هي المحرك الرئيسي لعملية التنمية الشاملة خلال المرحلة الحالية التي تشهد المزيد من ثورة المعلومات والتطورات التكنولوجية الهائلة. وثمن الاستراتيجيات والمبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات لترسيخ ثقافة المعرفة والابتكار والقراءة، مشيراً إلى أنه تتويجاً لهذا النهج تبوأت الدولة مكانة متقدمة في مجال المعرفة عالمياً، حيث كشفت نتائج مؤشر المعرفة العالمي الأخير عن تصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً في المعرفة، و25 عالمياً من بين 130 دولة، التي استهدفها المؤشر هذا العام. كما جاءت الدولة ضمن المؤشر نفسه في المرتبة الأولى عالمياً على 18 متغيراً ومحوراً فرعياً، إضافة إلى دخولها قائمة العشر الأوائل في 54 متغيراً ومحوراً فرعياً.

وقال الدكتور محمد العلي: إن هذه المؤشرات تؤكد الحاجة عربياً إلى العمل في مسارات مختلفة لإعادة الاهتمام بالقراءة وتعزيز القدرات من أجل الوصول إلى مستوى أفضل.

واستعرض الدكتور العلي في مداخلته تجربة مركز تريندز في مجال دعم الباحثين والكتاب الإماراتيين، مؤكداً أن المركز يضع على عاتقه مسؤولية كبيرة في إعداد وتأهيل جيل جديد من الباحثين الشباب، كما يسعى المركز لأن يكون جسراً للحوار المعرفي الهادف والبناء بين مختلف الثقافات، وبصورة خاصة بين المنطقة والعالم.

وذكر الرئيس التنفيذي لمركز تريندز أن المركز يتميز بأن أكثر من 50% من الكادر العامل فيه اليوم هم من الباحثين الإماراتيين المؤهلين على مستوى عالٍ، مقارنة بنحو 4% فقط عندما تسلم مسؤوليته. وأوضح أنه نتيجة هذه الجهود فاز مركز تريندز، بجائزة «الإمارات للريادة في سوق العمل» في دورتها الأولى، ضمن فئة «المنشأة الرائدة في سوق العمل». وخلال مداخلته شارك الدكتور محمد العلي الحضور تجربته الشخصية في مجال البحث العلمي، مستعرضاً أهم إصداراته ومساهماته في مختلف المجالات التي تميزت بين العمل الإعلامي والبحثي والأكاديمي الجامعي في مراحل متعددة، مختتماً بتأكيد أهمية مواصلة الجهود لتعزيز ثقافة القراءة في دولة الإمارات، ودعم الباحثين والكتاب الإماراتيين، لافتاً إلى أن ذلك واجب وطني يقع على عاتق الجميع.