ثلاثة شعراء في أمسية «بيت الشعر» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أقام بيت الشعر بدائرة الثقافة في الشارقة، أمسية شعرية، مساء يوم الثلاثاء، وذلك في إطار فعاليات منتدى الثلاثاء، الذي يحتفي في كل فعالية بمجموعة من الشعراء القادمين من كل أنحاء العالم العربي، ليحلقوا في سماء الشارقة.

شارك في الأمسية الشاعر سامر الخطيب، والشاعرة جمانة الطراونة، والشاعر أحمد الصويري، وقدمتها الدكتورة وئام المسالمة، وحضرها الشاعر محمد عبدالله البريكي مدير بيت الشعر، وحشد كبير من محبي الشّعر، ومن الشعراء والأكاديميين والنقاد، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع النصوص وأجواء المكان.

وبدأت الأمسية بكلمة للدكتورة وئام المسالمة، التي قدمت أسمى آيات الشكر والعرفان إلى راعي الثقافة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كما شكرت دائرة الثقافة بالشارقة والقائمين عليها، وبيت الشعر ومديره الشاعر محمد عبدالله البريكي على جهوده المستمرة وتفانيه في خدمة الشعر العربي، مشبّهة الشعراء بالطيور المهاجرة التي تجوب مشارق الأرض ومغاربها، والتي لا تحط إلا على غصن القصيدة.

وتوالى الشعراء على المنصة بعد ذلك، ليُتحفوا الحاضرين بأجمل قصائدهم، ويسافروا بهم على أجنحة الإبداع والجمال، إذ افتتحت القراءات بالشاعر سامر الخطيب، الذي أهدى الشارقة باقة شعر معطرة بالشعور الصادق، ثم قرأ نصوصاً عكست تحولات الروح الإنسانية، وطافت بين محطات الصور البلاغية والشعرية.

أما الشاعرة جمانة الطراونة، فتحدثت إلى الشارقة بحروفٍ عاشقة سامقة، مفعمة بالمحبة، ثم واصلت بنصوص تعتز بهويتها وأصالتها العربية، فتربط بين عصور الشّعر المختلفة، وتطلق عنان أحصنة الخيال، وتصنع بمهارة نادرة صوراً تعكس انتماءها ورؤيتها للقصيدة. واختتم الشاعر أحمد الصويري القراءات بمجموعة من النصوص ذات الدلالات العميقة، والتي فتحت آفاقاً واسعة من الجمال والتساؤلات، وليرسم بالكلمات لوحة استثنائية تستلهم ألوانها من أنهار الروح وينابيع الإبداع.

وفي ختام الأمسية، كرّم الشاعر محمد البريكي، الشعراء ومقدمة الأمسية، وقدم لهم شهادات التكريم.