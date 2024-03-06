«الأرشيف والمكتبة الوطنية» ينظم محاضرة عن الأرشيفات الخاصة وأهميتها

أبوظبي (الاتحاد)

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة بعنوان: «الأرشيف الخاص: كنوز الجهود الفردية»، وذلك انطلاقاً من أهمية الأرشيفات الخاصة، وما توثقه من حقائق تاريخية تثري ذاكرة الوطن، ونظراً لكثرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سلطت المحاضرة الضوء على أهمية الأرشيف بشكل عام، وما يحتويه من وثائق تاريخية متنوعة، ودوره في حفظ الوثائق التاريخية المهمة، وإمكانية البحث فيها، والوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة، وأهمية الأرشيفات الخاصة في ترسيخ الهوية الوطنية.

واستعرض الباحث محمد الحبسي، الذي قدم المحاضرة، عدداً من الأرشيفات الخاصة التي زارها خلال عقد من الزمن، موضحاً أنها ثمرة جهود شخصية قلما تحظى بالعناية اللازمة وفق المعايير العلمية، مؤكداً أن الأرشيف ما لم تكن له هوية معينة، وما لم يسهّل الوصول إلى المعلومة فهو ليس أرشيفاً.

وأشارت المحاضرة، التي استضافتها قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى أن الأرشيف الخاص ربما يكون أرشيفاً شخصياً، أو أرشيف عائلة، أو أرشيف جمعية، وأنه يتم تصنيف الأرشيف بناء على ضخامة مجموعاته، ومكان حفظه، أو تنظيمه وأهميته... وغيرها، فهناك الأرشيف التاريخي، والأرشيف الفني، والأرشيف الأدبي، وأرشيف الخرائط والأطالس، والأرشيف السياسي، وكشفت المحاضرة عن الأدوار المهمة للشخص الأرشيفي.

وتطرق الحبسي إلى طرق تكوين الأرشيفات الخاصة، مؤكداً أنها ترجع إلى شغف أصحابها بجمع الوثائق وحفظها، وسلط الضوء على بعض سلبيات حفظ وتخزين الأرشيفات الخاصة وتحدياتها.

وكشفت المحاضرة عن احتياجات ومستلزمات الأرشيفات الخاصة من التشريعات واللوائح، والتسجيل والتوثيق، والدورات التدريبية لمالكي الأرشيفات، والدعم المعنوي والمادي، والرقمنة، وأكد دور الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا الاتجاه.