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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: دعم قطاع الثقافة وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة

ولي عهد الفجيرة مترئساً الاجتماع (وام)
7 مارس 2024 01:08

الفجيرة (وام)

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ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الأول لمجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة لعام 2024. 
واطّلع سموّه خلال الاجتماع، على إنجازات الأكاديمية خلال عام 2023، وخططها وبرامجها التدريبية للعام الحالي، كما اطلع سموه على برنامج الأنشطة الفنية للأكاديمية ومشاريعها الثقافية على المستوى المحلي والدولي.
وأكّد سموه، دور الفنون في دعم قطاع الثقافة وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة بين مختلف الثقافات والحضارات، منوّهاً باهتمام حكومة الفجيرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة فهم جوهر الفنون، وتعزيز دورها في نهضة المجتمعات، ورفع وعي أفرادها تجاه قيم الخير والتعايش والسلام.
ووجّه سموّه بتوظيف الفنون بكافة أشكالها وأدواتها في سبيل دعم الثقافة، وتطوير مجال الصناعات الإبداعية في الدولة، واستقطاب الفنانين والموهوبين من دول العالم لتكون الفجيرة وجهةً عالميةً لأهم صناع الفن والمهتمين به، ومنصةً لتقدير الإبداع والمبدعين.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعلي عبيد الحفيتي، مدير أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
الإمارات
ولي عهد الفجيرة
أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
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