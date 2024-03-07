مكتبة محمد بن راشد تنظم معرض «إضاءة على نوابغ العرب»

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة في دولة الإمارات، وتماشياً مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومبادرة «نوابغ العرب» التي أطلقها عام 2022، افتتحت مكتبة محمد بن راشد، معرضاً بعنوان «إضاءة على نوابغ العرب»، يستمر حتى نهاية مارس الجاري، وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لتسليط الضوء على إنجازات العقول اللامعة من الكتَّاب والمبدعين في العالم العربي.

يضم المعرض، أكثر من 165 عنواناً في مختلف مجالات الإبداع الأدبي والتقدم العلمي والاقتصادي، بما في ذلك أعمال حاصلة على جائزة "البوكر" العالمية للرواية العربية، حيث يبرز مساهمات كبار الكتّاب والمبدعين العرب مثل البروفيسور واسيني الأعرج، والخبير الاقتصادي د. محمد العريان، والطبيب والروائي د. أمير تاج السر، والروائية هدى بركات.

يعتبر معرض «إضاءة على نوابغ العرب»، حاضنة فكرية ومعرفية لإثراء المشهد الثقافي وتعزيز قيمة القراءة والإبداع على الصعيدين الوطني والعربي، حيث يضم مجموعة رائعة من الأعمال الأدبية المتميزة، ومختارات من الروايات العربية البارزة، ومن بينها أعمال حائزة على جائزة «البوكر» العالمية للرواية العربية، مثل: «تغريبة القافر» لزهران القاسمي، و«دفاتر الورّاق» لجلال برجس، و«الديوان الإسبرطي» لعبد الوهاب عيساوي، و«بريد الليل» لهدى بركات، و«حرب الكلب الثانية» لإبراهيم نصر الله، و«مصائر: كونشرتو الهولوكوست والنكبة» لربعي المدهون، والعديد من الروايات الرائعة.

ويسهم المعرض بدور محوري في تعزيز الثقافة والمعرفة داخل المجتمع وإثراء الحوار الثقافي وتبادل الأفكار، حيث يتيح للجمهور فرصة الاطلاع على أحدث الإصدارات الأدبية وأعمال الكتّاب الفائزة بجوائز عالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للقراءة والتحليل النقدي، بالإضافة إلى دعم الكتّاب العرب وتوفير منصة متفردة لعرض أعمالهم وزيادة الوعي بإنجازاتهم الأدبية.