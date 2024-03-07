مكتبة محمد بن راشد و«العويس الثقافية» تنظمان ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مكتبة محمد بن راشد ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بنجاح كبير ومشاركة واسعة، فعاليات ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»، الذي سلط الضوء على الثقافة والتكنولوجيا، وتأثيراتهما على الراهن، من خلال سلسلة مهمة من الأبحاث العلمية الممنهجة.

وحضر الملتقى معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، والدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة المكتبة، إلى جانب لفيف من المثقفين، والإعلاميين، والباحثين الإماراتيين والعرب، والمهتمين.

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي: «سعداء بالنجاح الكبير والمشاركة الواسعة في ملتقى التكنولوجيا وثقافة الغد، الذي قدم العديد من التوصيات والمخرجات المهمة، التي ستسهم بالتأكيد في تعزيز قطاع المعرفة على المستوى الوطني»، مضيفاً أن «استضافة مثل هذه الحوارات والملتقيات الثرية بين أروقة مكتبتنا تعكس بوضوح التزامنا الكبير بدمج التكنولوجيا في استراتيجيتنا ورؤيتنا لدعم النهضة التنموية الشاملة». ومن جانبه، قال الدكتور سليمان الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية: «إن هذا الملتقى يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين مكتبة محمد بن راشد وبين مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، تعزيزاً لأواصر التعاون العلمي والثقافي، بما يخدم قضايا الثقافة المشتركة في المجتمع وينعكس إيجاباً على النشاط المعرفي بكل مفرداته».