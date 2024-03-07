محمد الشرقي: تعميق عناصر الهوية الوطنية والموروث الأصيل

الفجيرة (وام)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. واطلع سموه خلال اللقاء، على الخطة التطويرية في برامج تلفزيون وإذاعة الفجيرة، والخطة البرامجية الجديدة المقررة خلال شهر رمضان المبارك.

وأكّد سموه، دور الهيئة في دعم متطلبات العمل الثقافي والإعلامي لتحقيق أهداف خطة الفجيرة الاستراتيجية ومحاور عملها، مشيراً إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمنظومة عمل المؤسسات الثقافية والإعلامية في الإمارة، وتوجيهات سموه بتوفير مُمكنات نجاحها واستمراريتها، تأكيداً لتكامل قطاعَي الثقافة والإعلام ودورهما في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.

وأشاد سموه، بجهود الهيئة في متابعة وتطوير المحتوى الإعلامي والبرامجي، منوّهاً إلى أهمية تعميق عناصر الهوية الوطنية، والتعبير عن القيم الثقافية والحضارية والموروث الأصيل لدولة الإمارات بأساليب إبداعية ترسخه في نفوس الأجيال القادمة، وتعرف العالم به.

وتقدّم ناصر اليماحي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه لبرامج الهيئة وخططها ومتابعة عملها، مما يشكل دافعاً كبيراً نحو تقديم أفضل المُخرجات. حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.