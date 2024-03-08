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«خزانة الكتب» في كافة أرجاء الدولة خلال «شهر القراءة»

«خزانة الكتب» في كافة أرجاء الدولة خلال «شهر القراءة»
9 مارس 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أجندة فعّاليات مبادرة «خزانة الكتب» في شهر القراءة الوطني. وتتيح المبادرة لزوّار مراكز التسوّق في عدد من إمارات ومدن الدولة الفرصة لاقتناء مجموعة كبيرة من الكتب بعناوين متميّزة وحصرية. 
وتوفر أكثر من 350 عنواناً تتناول شتى المجالات، وتتضمن: كتباً للأطفال والناشئة، وأدب الرحلات والتراث والتاريخ والجغرافيا، وكتب السيرة والأدب والفنون، والألعاب الرياضية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب كتب العلوم الاجتماعية والفلسفة وعلم النفس والمعارف العامة.
وانطلقت فعّاليات خزانة الكتب من مدينة العين، وتحديداً في «هيلي مول» للمرة الأولى هذا العام ولمدة أسبوعين، ووفّرت أكثر من 225 عنواناً من مشروعي «كلمة» و«إصدارات». وانتقلت بعد ذلك للمرة الأولى أيضاً إلى «معرض جامعة العين للكتاب» للترويج لإصدارات المركز، حيث قدّمت ما يزيد على 150 عنواناً.
وتتواجد خزانة الكتب في الوقت الحالي في «سيتي لايف مول» بإمارة عجمان حتى 10 مارس المقبل، وتوفر 250 عنواناً من كتب وإصدارات المركز أمام الزوار، إلى جانب تواجدها في «مكاني مول» بإمارة أبوظبي حتى 9 مارس المقبل عارضة أكثر من 175 عنواناً من جميع المجالات. وكذلك تتواجد لأول مرة في «مركز النقل المتكامل» في أبوظبي عارضة أكثر من 200 عنوان.

شهر القراءة
الإمارات
شهر القراءة الوطني
القراءة
الشهر الوطني للقراءة
مركز أبوظبي للغة العربية
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