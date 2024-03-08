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محمد الشرقي: دعم قطاع المسرح وترسيخ قيم الهوية الوطنية

محمد الشرقي خلال لقائه الفنان عبدالله راشد (وام)
9 مارس 2024 01:06

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الكاتب والمخرج الإماراتي عبدالله راشد، لفوزه بالشخصية المحلية المُكرمة في الدورة الـ33 من أيام الشارقة المسرحية.
وهنّأ سموّه الفنان عبدالله راشد، لحصوله على التكريم، تقديراً لنشاطه المسرحي وجهوده الكبيرة في دعم الحركة المسرحية في دولة الإمارات، وتعزيز أدواره ومكانته عبر مسيرة حافلة بالمشاركات والأعمال الفنية داخل الدولة وخارجها.
وأكّد سموه، دور المسرح في دعم الحركة الثقافية في المجتمع، ومدّ آفاق الحوار مع مختلف الثقافات والتجارب، منوّهاً باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع الثقافية التي تدعم قطاع المسرح على المستويين المحلي والدولي، وتبرز أهميته في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والإرث العربي عامة والإماراتي خاصة، وتحقيق رؤية الدولة في قطاع الثقافة. وقدّم عبدالله راشد شكره وتقديره لسمو ولي عهد الفجيرة، على حفاوة الاستقبال، ودعم سموّه للمبدعين وأصحاب الإنجازات لتحقيق المزيد من مستويات التميز والريادة في مختلف المجالات. حضر اللقاء، الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة. 

محمد بن حمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الإمارات
الفجيرة
عبد الله راشد
أيام الشارقة المسرحية
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