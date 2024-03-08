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«ليالي الفن» في «دبي العالمي» يجمع المواهب الواعدة

«ليالي الفن» في «دبي العالمي» يجمع المواهب الواعدة
8 مارس 2024 23:45

دبي (الاتحاد)
شهدت قرية البوابة في مركز دبي المالي العالمي انطلاق الليلة الافتتاحية للدورة السابعة عشرة من الفعالية الفنية «ليالي الفن» يوم 7 مارس، بعد أن شهدت استضافة أكبر عدد من المشاركات الفنية في تاريخها تلبية للدعوة المفتوحة التي وجهتها للفنانين الصاعدين من أجل عرض أعمالهم في قلب الحي المالي بدبي.
وتم عرض أكثر من 130 عملاً فنياً لأكثر من 65 فناناً عبر مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية، مما يرسخ مكانة الفعالية كمنصة رئيسية لاستعراض إبداعات الفنانين الواعدين. كما تم تسليط الضوء على مواهب الفنانين المحليين من جميع أنحاء دولة الإمارات والمنطقة عموماً، مثل العمل المميز «حارس الحكايات» للفنانة رباب الطنطاوي وصور سلسلة C.O.M.P.L.E.X للفنان محمد الخوري وبالإضافة إلى ذلك، ألقت الفعالية الضوء على فنانين عالميين بارزين، أمثال الفنان العالمي لورنزو كوين.
وتخللت ليلة الافتتاح جولة لكبار الشخصيات برفقة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وصالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، حيث قام الوفد بجولة في المعرض وتخللها التواصل والتحدث مع الفنانين حول أعمالهم وأهمية تواجدهم ضمن هذه الفعالية وأثرها الإيجابي في تعزيز مسيرتهم الفنية.
كما تضمن الحدث الفني الذي يعقد بشكل نصف السنوي، جلسات نقاشية ركزت على كيفية تطوير المحفظة الفنية، مع رؤى قيمة قدمتها ميغان كيلي هورسمان، المدير التنفيذي لدار «كريستيز» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى جلسة أخرى ركزت على حياة وأعمال الفنانة الشهيرة فريدا كالو، وضمت متحدثين من معهد «مارانجوني» بدبي. وستُعقد جلسة نقاشية خاصة تسلط الضوء على مساهمة المرأة في عالم الفن بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة. 

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ليالي الفن
مركز دبي المالي العالمي
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