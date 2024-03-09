«شاعر المليون» تستعرض أنشطة «أبوظبي للتراث»

أبوظبي (وام)

صدر عن «أكاديمية الشعر»، التابعة لهيئة أبوظبي للتراث، العدد «205» من مجلة «شاعر المليون»، مواكباً أنشطة «الهيئة» خلال فبراير الماضي، بما في ذلك سير المراحل الختامية من الموسم الحادي عشر لمسابقة «شاعر المليون»، إضافة إلى فعاليات الدورة الخامسة عشرة من «مهرجان الظفرة البحري» الذي نظمته «الهيئة» ونادي أبوظبي للرياضات البحرية في الفترة من 16 إلى 25 فبراير بمدينة المرفأ في منطقة الظفرة.

اشتمل العدد على استطلاع بعنوان «أين الشاعرات من الفوز ببيرق الشعر»، يقتفي التحديات التي حالت حتى الآن دون فوز شاعرة ببيرق «شاعر المليون».

وفي استطلاع «هل شاعر المليون للأطفال يبشر بجيل حقيقي من الشعراء»، يتعرف القارئ على الدور الذي يلعبه برنامج «شاعر المليون للأطفال» في نشر ثقافة الشعر والإبداع بين الأجيال الجديدة، وإلهامهم لكتابة الشعر، وخلق فرص لهم ليصيروا نجوماً مستقبليين، وذلك من خلال آراء عدد من الشعراء والشاعرات الذين استطلعتهم المجلة.

كما نجد في استطلاع «الموسم الـ 11 الإبداع في تنام والجمال في ارتقاء» تقييماً لمستوى شعراء الموسم الحادي عشر من برنامج «شاعر المليون»، من حيث اللغة والأفكار وبناء الجملة الشعرية وتطور القصيدة، وغيرها من عناصر النص الشعري، وذلك عبر آراء لعدد من الشعراء حول الموسم والمشاركين فيه.

ونطالع في العدد حوارات مع نجوم الموسم الحادي عشر من برنامج «شاعر المليون»؛ فواز ناوي العنزي، وفهد الدبداب المطيري، وفارس الثابتي، ويوسف الفلاسي، إضافة إلى حوار مع الشاعرة والإعلامية سبيكة الشحي عضوة لجنة تحكيم شاعر المليون للأطفال.

كما يحفل العدد بقصائد نبطية وفصيحة، ومقالات تتناول راهن المشهد الشعري والنقدي العربي.