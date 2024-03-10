برئاسة بدور القاسمي.. "كلمات" تعلن تشكيل مجلس أمنائها في دورته الجديدة

أعلنت مؤسسة كلمات، المؤسسة غير الربحية المعنية بتوفير مصادر المعرفة للأطفال المحرومين واللاجئين وضعاف البصر وضمان حقّهم في القراءة، عن تشكيل مجلس أمنائها للمرحلة الإدارية المقبلة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة مؤسسة "كلمات".

ويتشكل مجلس الأمناء من، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائباً للرئيس، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة أميناً لصندوق المؤسسة، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي عضواً في المجلس، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة بمنصب الأمين العام.

وضمت قائمة أعضاء المجلس كلاً من، الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، ومحمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، والسيدة أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب، والسيد فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق لدى ماجد الفطيم العقارية.

ويتولى مجلس أمناء مؤسسة كلمات، المهمات ذات الأثر الاستراتيجي، مثل إقرار النظم واللوائح الداخلة، ووضع وإقرارالسياسات الناظمة لممارسات ونشاطات المؤسسة الخارجية، والتقرير بشأن المبادرات والبرامج ذات الصلة بتطوير المؤسسة وتعزيز ممارساتها لتحقيق أهدافها، إلى جانب تعيين الكادر الإداري الأول، وتنمية وإدارة ومتابعة الموارد المالية وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها، والنظر في الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية وأثرها على هوية ودور المؤسسة.

وكانت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي قد أطلقت مؤسسة كلمات في العام 2016، لتؤكد على حق الأطفال في القراءة والحصول على مصادر المعرفة، خاصة الأطفال المحرومين أو الذين يعانون النزوح واللجوء نتيجة الحروب والصراعات في بلدانهم، كما تهتم بتوفير الكتب الميسرة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر.

وتتبنى المؤسسة مجموعةً من المبادئ والأهداف التي تركز بالدرجة الأولى على التثقيف ونشر العلم والمعرفة، إيماناً منها بدور الثقافة في معالجة تحديات المجتمعات وصناعة جيل قادر على شق طريقه بالتعاون والشراكة نحو مستقبل مشرق.