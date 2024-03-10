«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يحتفي بأشعار الشيخ زايد خلال مؤتمر الترجمة الدولي

أبوظبي (وام)

يحتفي مؤتمر الترجمة الدولي الرابع، الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية، تحت شعار (نحو آفاق جديدة: الترجمة وبناء مجتمعات المعرفة) يومي 17و 18 أبريل المقبل بأشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان- طيب الله ثراه- بوصفه شاعراً أصيلاً حرص على تشجيع إحياء التراث، والحفاظ على العادات والتقاليد، إلى جانب حرصه على استدامة النماء والتطور والتقدم في دولة الإمارات. وفي هذا الصدد اتخذت واحدة من أهم الدراسات التي سيشهدها المؤتمر من شعر المؤسس والباني أنموذجاً على أهمية ترجمة التراث الإماراتي، ونقله إلى اللغات الأخرى الحية لتعزيز صورة الإمارات على خريطة الثقافة العالمية.

ترجمة التراث الإماراتي

تأتي الدراسة، التي يقدمها الدكتور صديق جوهر خبير الترجمة بالأرشيف والمكتبة الوطنية، بعنوان «الأهمية الفكرية والثقافية لترجمة التراث الإماراتي إلى الإنجليزية: أشعار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نموذجاً» تأكيداً لأهمية قصائد الشيخ زايد التي كانت حافلة بالأمجاد والبطولة، والطموح والتطلع إلى المُثل والقيم الرفيعة.

وأكد الباحث في دراسته أن قصائد الشيخ زايد جزء أصيل من تراث الشعر النبطي، الذي أشار إليه مؤرخ القرون الوسطى ابن خلدون في كتابه (المقدمة)، الذي نُشر لأول مرة عام 1377، وقد كان الشيخ زايد من رواد الشعر النبطي الإماراتي الذي شكّل جانباً أساسياً من الثقافة المحلية، وقد أتقنه شعراء محليون آخرون مثل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى جانب شعراء معاصرين آخرين.

مناقشات متنوعة

وتناقش جلسات المؤتمر قضايا أخرى ذات صلة بالمجتمع الإماراتي، حيث يقدم الدكتور أدريان دي مان، من جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحثاً بعنوان «المصادر التاريخية الرقمية للتراث المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة »، ويقدم الدكتور إيفان ويليامز، من جامعة أبوجا في نيجيريا دراسة بعنوان «نحو سينما متعددة اللغات معززة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات وكافة أنحاء العالم». وتقدم الدكتورة سونا سنركوفا، من جامعة بافول جوزيف شافاريك من سلوفاكيا، بدراسة بعنوان:«الأدب الإماراتي مترجماً إلى اللغة السلوفاكية».. إضافة إلى بحوث ودراسات أخرى.