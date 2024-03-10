«صناعة الفانوس».. ورشة عمل في المجمع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

لأنه أحد أهم طقوس رمضان، ولا يخلو منه بيت خلال الشهر الكريم، ينظم المجمع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ورشتي عمل لصناعة فانوس رمضان من النحاس في السادس عشر والثاني والعشرين من مارس الحالي. وتقدم الورشتان المخصصتان للفئة العمرية من 14 سنة فأكثر، دروساً عملية في صناعة الفوانيس، حيث يصنع كل فرد فانوسه الخاص بمواصفات يحددها بنفسه. ويقوم، تحت إشراف مختصين، بتقطيع النحاس وتشكيله ثم تجميعه حتى يخرج بالشكل الجميل المتعارف عليه، ومن ثم يتولى تزيينه إما بالزخرفة الإسلامية أو الخط العربي.

وتهدف الورشتان إلى إتاحة الفرصة للموهوبين لإرضاء شغفهم الفني، وصقل مهاراتهم الحرفية.