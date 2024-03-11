سفير إيطاليا يزور موقع جزيرة السينية الأثري

أم القيوين (وام)

زار لورنزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عدداً من المناطق الأثرية في موقع جزيرة السينية الأثري؛ وذلك بهدف الاطلاع على الجهود التي تبذلها دائرة السياحة والآثار في أم القيوين في مجال البحث والتنقيب خلال المواسم السنوية للتنقيبات الأثرية.

وكان في استقبال السفير الإيطالي، هيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار، حيث تجول في موقع دير السينية الذي تم اكتشافه من قبل فريق التنقيب بدائرة السياحة والآثار، وزار موقع مدينة صيد اللؤلؤ بالجزيرة، واستمع إلى شرح موجزٍ عن تاريخ هذه المواقع.

واطلع سفير جمهورية إيطاليا على أفضل الممارسات التي تنتهجها الدائرة في مجال البحث والتنقيب الأثري، وأعمال حفظ وترميم المعالم الأثرية بموقع جزيرة السينية.

وأشار هيثم سلطان آل علي، إلى أن جزيرة السينية تتميز بتاريخها الطبيعي والأثري الذي يحتم الحفاظ على مواقعها المتنوعة كونها تثري التجربة الإنسانية وتكشف عن تاريخ سكّانها العريق، وكيفية تعايشهم مع مختلف الظروف الطبيعية وخلال مراحل مختلفة من الزمن.

وأوضح أن المناطق الأثرية بموقع جزيرة السينية تشهد زيارات عديدة من الوفود الرسمية والسفراء على مدار العام، وهو ما يعكس أهمية التراث الثقافي والتاريخي لتلك المناطق التي تجذب الأفراد بحثاً عن تجارِب فريدة وفهم أعمق للتراث المحلي ما يسهم في الحفاظ على الثروة الثقافية.

جدير بالذكر أن دائرة السياحة والآثار في أم القيوين تعمل على وضع الخطط وإطلاق المبادرات الهادفة إلى حماية المواقع الأثرية والحفاظ على التراث الوطني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الرائدة في المجال الأثري والبعثات الأثرية، مثل البعثة الإيطالية بأم القيوين، حيث تزخر إمارة أم القيوين بالكثير من المواقع الأثرية والتاريخية التي جعلتها وجهة ثقافية مميزة على مستوى الدولة.