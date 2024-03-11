مركز جمعة الماجد يقدِّم دورة دولية في حفظ المخطوطات

دبي (الاتحاد)

اختتم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، السبت الماضي، مشاركته في برنامج «الإجازة في علوم المخطوط: أثرية المخطوط»، الذي نظَّمته دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول التركية، في المدة من 25 فبراير إلى 9 مارس 2024.

شارك المركز في البرنامج بدورة علمية متخصصة في حفظ وصيانة وترميم المخطوطات، قدَّمها الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والصيانة والترميم في المركز، والتي تناولت جانباً نظريّاً وعمليّاً. وتأتي مشاركة المركز في إطار اتفاقية التعاون مع دار مخطوطات وقف السلطان أحمد بإسطنبول.