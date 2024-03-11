معرض فني يحتفي بالنباتات المحلية الأصيلة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يضم معرض «النباتات الأصلية في دولة الإمارات» الذي افتتح مؤخراً في المجمع الثقافي، لوحات وصوراً فوتوغرافية تظهر أنواع النباتات البحرية والصحراوية التي تنمو في الإمارات وتكشف البيئة المناسبة لهذه النباتات والأجواء التي يجب أن تعيش فيها، وكيف تجب العناية بها.

بحسب القيّمة الفنية للمعرض الفنانة التشكيلية سمية السويدي التي أشرفت على تصميم مدخل المعرض الذي يضم أعمالاً أنجزها 19 فناناً، ويستمر حتى بداية سبتمبر المقبل.

وساعدت القيّمة السويدي في هذا المعرض كل من عائشة العسيري، وهدى مرزوق.

وقالت القيمة هدى مرزوق، إن المعرض يعطي لمحة عن النباتات المحلية بهدف التعريف بها، ونوهت إلى أنه يقدم تجربة ثرية، سواء للفنانين أو للطلبة والزوار المهتمين بالطبيعة ومعرفة النباتات المحلية في الإمارات، ابتداء من البيئة الصحراوية مروراً بالبحرية والجبلية.

والتقت «الاتحاد» الفنان حسن الحوسني المشارك بفيديو بعنوان: «نخيل الرطب» الذي أكد أنه في آخر بحث معمق لتطوير هذا الفيديو، اكتشف أن وجود النخيل في الدولة قديم جداً ويعود لأزمنة بعيدة، فقد وجد في جزيرة دلما بالتحديد، دليلاً على ذلك هو عبارة عن منحوتتين كانتا على شكل قلادتين يعود تاريخهما تقريباً إلى 5000 سنة.