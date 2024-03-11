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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يُعلن تشكيل لجنته العلمية لعام 2024

علي بن تميم
12 مارس 2024 02:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز أبوظبي للغة العربية تشكيل لجنته العلمية لعام 2024، التي تضمّ نخبة من العلماء والباحثين والخبراء والمثقّفين في مختلف مجالات العمل الثقافي المحلي والعربي والعالمي واللغة العربية. وهي مرجعية علمية ومعرفية تدعم عمل المركز، وتُشكّل إضافة مهمة تُعزّز حضور المشهد الثقافي للإمارة عالمياً.
وتضمّ اللجنة العلمية الجديدة التي يترأسها الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، كلاً من، الدكتور أحمد خريس، الدكتور بلال أورفه لي، الدكتور محمد أبو الفضل بدران، الدكتور عبد الله الغذامي، الدكتور فيتالي نعومكن،  الدكتور محسن الموسوي، الدكتور علي الكعبي، الدكتورة هنادا طه، والدكتورة وين- شين أويانغ.
وقال الدكتور على بن تميم: «نفخر ونعتز بأعضاء اللجنة العلمية للمركز، والتي تضمّ نخبة من الخبراء المختصين أصحاب الأثر البارز في مجالاتهم، ممن تُشكّل رؤاهم وأفكارهم ركيزة نوعية في مسيرة العمل الأكاديمي والفكري الجاد، وجودهم سينعكس بلا شك إيجاباً على مسيرة عمل مركز أبوظبي للغة العربية، ويسهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية والارتقاء بمشاريعه ومبادراته إلى أفضل المستويات».
تقوم اللجنة العلمية للمركز بعدد من المهام الرئيسة، من ضمنها، تقديم الاقتراحات لتطوير رؤيته وسياساته، ورفع التوصيات العلمية في مجالات النشر والمكتبات والتكنولوجيا والأنشطة والفعّاليات، إلى جانب تقديم النصح والمشورة والمقترحات بشأن الخطط الاستراتيجية والبرامج والمشاريع التي يشرف عليها المركز أو ينظمها. تشمل المهام اقتراح الخبراء وأهل الاختصاص لدعم أهداف المركز وتحقيقها، وتوسيع آفاق التعاون العربي والدولي مع مراكز البحث المتخصّصة ذات الصلة بعمل المركز.

مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
أبوظبي
علي بن تميم
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