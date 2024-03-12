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مسرح رأس الخيمة الوطني يشيد باهتمام سلطان القاسمي بالفن المسرحي ويثمن دعم حاكم رأس الخيمة

مسرح رأس الخيمة الوطني يشيد باهتمام سلطان القاسمي بالفن المسرحي ويثمن دعم حاكم رأس الخيمة
12 مارس 2024 12:10

أشاد الدكتور حمد محمد بن صراي، رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني، بالدعم الكبير الذي قدّمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأهل المسرح من الفنانين المسرحيين والفرق المسرحية الإماراتية، والتي أسهمت بدور كبير في نجاح أيام الشارقة المسرحية للدورة الثالثة والثلاثين (2024).

وثمن رئيس مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة الوطني الدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، للعمل الثقافي المسرحي في الإمارة، وحرص واهتمام سموهما بتفعيل دور مسرح رأس الخيمة الوطني كمؤسسة عمل ثقافية تحتضن المواهب والإبداعات الشبابية، وتستثمر فراغ الشباب والفتيات، بما ينمي ويصقل مختلف مواهبهم وهواياتهم الثقافية والفنية وغيرها.

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وأشار ابن صراي إلى مشاركة مسرح رأس الخيمة الوطني، في أيام الشارقة المسرحية 33 بمسرحية «إسكان» من تأليف الفنان عبدالله صالح، وإخراج الفنان عبدالله الدرزي، إذ فاز مسرح رأس الخيمة بأربع جوائز فنية تكاد تكون الأكبر في تاريخه خلال العقد الأخير، حيث حصل الفنان عبدالله مسعود على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسرحية «إسكان»، بينما نال الفنان سعود النقبي جائزة أفضل مؤثرات صوتية موسيقية، وفاز الفنان عبدالرحمن الكاس على جائزة أفضل ديكور، وحصلت الفنانة بسمة مبارك على جائزة أفضل ماكياج مسرحي.

وهنأ مجلس إدارة مسرح رأس الخيمة، أعضاء المسرح وجمهوره العريض بهذا الإنجاز المتميّز، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيمضي قُدماً على درب النجاح والتميّز، ويقدم أعمالاً مسرحية جديدة.

المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
سلطان القاسمي
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