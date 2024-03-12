الأرشيف والمكتبة الوطنية يثري المعرفة بـ «قوانين الطبيعة البشرية»

أبوظبي (الاتحاد)

استهل نادي (حرف) في الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته في شهر القراءة الوطني بندوة ناقش فيها محتوى كتاب (قوانين الطبيعة البشرية)، واستهدفت الندوة التي جاءت ضمن سلسلة فعاليات ثقافية إلى إثراء المعرفة.

وكشفت الندوة، التي أقيمت في قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقدمها وليد سيف غيلان، نائب مدير نادي حرف، أن هذا الكتاب يهدف إلى بيان الأسباب الجذرية للسلوك البشري، مما يغير فهم قارئه لسلوك الناس، وبالتالي تغيير طريقة التعامل معهم إلى الأفضل، وهذا من ضمن اهتمامات الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي يريد للقراءة أن تكون بوابة الحضارة والمدخل الأساسي لكل علم من العلوم، بها نطّلع على تجارب الأمم السابقة، وعلى المنجز الإنساني الحاضر.

وتم اختيار كتاب (قوانين الطبيعة البشرية) -لمؤلفه الأميركي روبرت غرين- لأنه ثمرة دراسات علميّة وليس وجهة نظر فرديّة، وكل فصل فيه يبدأ بقصّة تشرح الدافع (القانون)، ثم يفسر الكتاب أثر هذا القانون علينا وكيفيّة استثماره والاستفادة منه بطريقة إيجابيّة.