مركز أبوظبي للغة العربية والاتحاد النسائي العام يناقشان «ملكات الفلسفة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي كلمة للقراءة في مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، ندوة ثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام.

وناقشت الندوة كتاب «ملكات الفلسفة»، الصادر عن مشروع كلمة للترجمة، بمشاركة الأديبة الدكتورة فاطمة حمد المزروعي، والكاتبة أسماء صديق المطوع اللتين تناولتا بالشرح والتحليل الكتاب، الذي يقع في 258 صفحة، ويدور حول فيلسوفات برزن في عصورهن، وقدّمن إسهامات رفدت الفكر الفلسفي على امتداد الألفيتين.

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، حرص المركز على الإسهام في التعريف بمكانة المرأة في مسيرة النهضة وحضورها في جميع المجالات، وعلى وجه الخصوص في المجال الثقافي، وفي الثقافة العربية، حيث قدمت من خلاله الكثير من الإبداعات والأعمال المتميزة التي بقيت خالدة في ذاكرة التاريخ.

وأضاف: «في اليوم العالمي للمرأة نفخر بالإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات في تمكين المرأة وإرساء حضورها ومشاركتها الكاملة والفعّالة، وهو نهج صار نموذجاً يقتدى به، برؤية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات».

وأضاف: «ونحن نسعد بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وقد اخترنا لذلك كتاباً مهماً من إصدارات مشروع كلمة للترجمة بمركز أبوظبي للغة العربية، يلقي الضوء على مسيرة فيلسوفات ألهمن العالم ورفدن تاريخ الفلسفة على مدار ألفي عام مضت، وهو الإلهام الذي استمرت المرأة في تقديمه للإنسانية في كل جانب من جوانب الحياة».

هدف جوهري

من جانبها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن الثقافة والإبداع في دولة الإمارات العربية المتحدة، مفردتان ركيزتان أساسيتان في حياة المجتمع، تثريان مسارات الحياة وتعززان قوة حضور وتأثيرات دولتنا عالمياً، علاوة على دورهما في جعل الفكر والمعرفة محور الاهتمام والهدف الجوهري لدى الأفراد والمؤسسات كافة، مشيرة أن الثقافة في الإمارات ليست حقلاً تنموياً وفكرياً عادياً أو مجالاً ثانوياً، وإنما هي جوهر مشروع دولتنا الحضاري والتنموي الذي يبدأ بوعي الإنسان ومعارفه وقيمه ومبادئه، خصوصاً أنها أصبحت بين أهم المراكز الثقافية العالمية، وتثري المشهد الفكري الإنساني بأسمى القيم والمبادئ.

وأعربت عن بالتعاون مع نادي كلمة للقراءة في مركز أبوظبي للغة العربية، لتنظيم هذه الندوة الثرية، والتي جاءت بمشاركة نخبة من الكاتبات الإماراتيات. كما حرصت بمناسبة يوم المرأة العالمي على توجيه رسالة شكر وتقدير للمرأة في الإمارات والعالم، لدورها الحيوي ومساهمتها الفاعلة في بناء المجتمعات ودعم رفعتها وتقدمها.

وأضافت: «إن احتفال دولة الإمارات بهذه المناسبة يأتي وقد حققت المرأة الإماراتية العديد من الإنجازات، ونجحت بتميز في إثبات حضورها في شتى الميادين، محلياً وعالمياً، نتيجة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، التي آمنت بدور المرأة شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية، وفي جهود صناعة المستقبل، وبفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث وفرت سموها للمرأة الإماراتية كل الدعم حتى غدت نموذجاً في الطموح والابتكار والعطاء».