«نيويورك أبوظبي».. تحيي النسخة الثالثة من «رمضانيات»

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف جامعة نيويورك أبوظبي النسخة الثالثة من فعالية «رمضانيات»، التي تستمر من 15 إلى 21 مارس الجاري، وتتضمن سلسلة من العروض العامة التي يستضيفها مركز الفنون، ورواق الفن، ومعهد جامعة نيويورك أبوظبي.

تنطلق الفعاليات بعرض فرقة «ديوانية بوم» في 15 و16 و17 مارس، من تنظيم أستاذ جامعة نيويورك أبوظبي وأخصائي علم الشعوب الموسيقي التطبيقي وعازف الغيتار غازي المليفي الذي يقود فرقة ديوانية بوم، ويقدّم مفهوم الديوانية الكويتي حيث يشارك في الأداء أعضاء فرق تقليدية منها فرقة حمد بن حسين وفرقة معيوف مجلي للفنون الشعبية لنشر الفن التقليدي الكويتي وتحديداً الأغنية البحرية، بالإضافة إلى حضور ضيف شرف كل ليلة ومنهم عازف الكمان الشهير ليث صديق والموسيقار مبارك علي حجي.

ويستقبل رواق الفن جمهوره خلال شهر رمضان الفضيل، حيث يستمر معرض «في هذا الآن» الذي يشهد مواصلة الأعمال المعروضة تطوّرها ونموّها، وضمن فعاليات «في هذا الآن» تواصل الفنانة موزة المطروشي مشروعها الفنّي لتوثيق ممارسات الخبازين وصانعي الحلوى، حيث تشكّل حروفاً أبجدية من العجين في عرض عام يومي 16 و17 مارس، تتبعه وجبة السحور، كما يستضيف رواق الفن يوم 17 مارس ورشة عمل للعائلات تستوحي نشاطها من أعمال الفنانة هالة ريجايان، حيث يشكّل المشاركون فيها أعمالاً فنية من الخيوط بأشكال هندسية، وتتبع الورشة بوجبة إفطار.

وتُختتم فعاليات رمضانيات بعرض «ليالي رمضان: روح الأمومة» الذي ينظمه معهد جامعة نيويورك أبوظبي، ويضم حواراً مع نورية العبيدلي حول نعم الأمومة، مع عرض فني لشيرين تهامي وقراءات لفاطمة المزروعي وأناشيد من أداء طلاب جامعة نيويورك أبوظبي.