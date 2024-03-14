«جمعية الناشرين» تشارك في معرض لندن للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

ترسيخاً لحضور المحتوى الإبداعي الإماراتي ضمن المحافل الثقافية الدولية، وسعياً لتسهيل نمو وازدهار أعمال النشر في دولة الإمارات، تشارك «جمعية الناشرين الإماراتيين» من جديد في نسخة هذا العام من «معرض لندن للكتاب» الذي انطلق في العاصمة البريطانية في 12 مارس الجاري ويستمر إلى 14 منه، ممثِّلةً نخبة من أبرز دور النشر الإماراتية.وتستضيف الجمعية تحت مظلة جناحها في هذا المعرض الرائد عالمياً وفداً يجمع ممثّلين عن 5 دور نشر محليّة، تضم: مجموعة كلمات، وسدرة للنشر والتوزيع، ودريم ووركس، وعصفورة، ودار الثقافة للنشر. وعبر هذه المشاركة، تتيح الجمعية لتلك الدور منصةً قيِّمة لتوسيع قنوات تسويق إصداراتها واستكشاف فرص بيع وشراء حقوق التداول والترجمة، وتبادل الرؤى مع خبراء الصناعة حول مستقبل النشر، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى فتح آفاق جديدة لإثراء مشهد النشر والترجمة في الدولة.

ويزدان جناح الجمعية هذا العام بمجموعة مميزة من أحدث الإصدارات التي أنتجتها العقول المبدعة في الإمارات، والتي تغطي طيفاً واسعاً من حقول الأدب والعلوم والمعرفة، منها باقة غنية من الكتب والقصص المصوّرة المخصصة للأطفال واليافعين، بعضها يختص بالتعليم المبكّر، وبعضها يقدم التشويق والمغامرة، والبعض الآخر يجوب رحاب الخيال العلمي، فضلاً عن الروايات التي تبحث في التاريخ والفنون والسير الذاتية، والكتب المخصّصة للتطوير الذاتي وفنون اللغة والعلوم الاجتماعية والسفر، وغيرها، ما يلبّي شتّى أذواق ومختلف أعمار القرّاء في العاصمة البريطانية.

وحول مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في المعرض، قال راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين: «يشكل معرض لندن للكتاب محطة مهمة في أجندة فعالياتنا، ونحرص على المشاركة فيه عاماً بعد عام. ويمثّل هذا المعرض العالمي المرموق منصة سنوية توفر تجارب ثرية للناشر الإماراتي ولقاءات مباشرة مع متخصصين في مجال النشر، للتفاوض على الحقوق وبيع وتوزيع المحتوى عبر مختلف الوسائط المطبوعة والمسموعة والمرئية والقنوات الرقمية، ما يسهم في تلبية طموحاته في وضع بصمته المميزة في مسيرة صناعة النشر العالمية».

وتعكس مشاركة جمعية الناشرين الإماراتيين في مثل هذه المعارض التزامها بدعم الناشرين الإماراتيين وزيادة حضورهم في سوق النشر العالمي. كما تشكّل جزءاً من مساعيها الرامية إلى دعم الاقتصاد الإبداعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والترويج الفعّال للأدب الإماراتي في جميع أنحاء العالم.