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سيف بن زايد: أرض الإمارات شهدت عظمة الحضارات القديمة

سيف بن زايد: أرض الإمارات شهدت عظمة الحضارات القديمة
15 مارس 2024 02:40

أبوظبي (الاتحاد)
قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن أرض الإمارات ما زالت تحتضن الكثير من أسرار التاريخ وكنوز الحضارات القديمة التي تبرز الأهمية التجارية والحضارية لهذه المنطقة.
ودوّن في حساب سموه في منصة إكس (تويتر)، معلقاً على الاكتشافات الأثرية الثمينة في تل أبرق بإمارة أم القيوين قائلاً: «أرض الإمارات لا تزال تحتضن أسراراً عميقة، تختبئ تحت طبقات التراب والزمن، لتبرز الأهمية التجارية والحضارية لهذه المنطقة، فما تم اكتشافه في تل أبرق بإمارة أم القيوين من كنوزٍ مدهشة لمسكوكاتٍ ذهبية ونقوشٍ آرامية تعود لأكثر من 2500 عام قبل الميلاد، يؤكد أن هذه الأرض الطيبة شهدت عظمة الحضارات القديمة».

 

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