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«ثقافة وسياحة أبوظبي» تطلق مبادرة «31 نص في 31 يوم»

«ثقافة وسياحة أبوظبي» تطلق مبادرة «31 نص في 31 يوم»
15 مارس 2024 01:16

أبوظبي (وام) أطلقت «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مبادرة «31 نص في 31 يوم» تزامناً مع شهر القراءة الوطني، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ ثقافة القراءة عادة يومية متأصلة، لدى كافة أفراد المجتمع.وتدعو «مكتبة»، بموجب هذه المبادرة، البالغين لقراءة مقتطفات من 31 كتاباً ومقالاً في مختلف المجالات الأدبية والعلمية على مدار 31 يوماً، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 31 مارس 2024. وسيتم الإعلان عن النصوص المختارة، والمتوفرة عبر المكتبة الرقمية، بشكل يومي عبر صفحات «مكتبة» على مواقع التواصل الاجتماعي. وحرصت «مكتبة» على اختيار مجموعة متنوعة من العناوين من الأدب المحلي والعربي والعالمي تغطي مواضيع مثل الشعر والرواية والعلوم والتاريخ، يما يمنح المشاركين في المبادرة فرصة التعرف على مختلف الثقافات وتشجيعهم على تخصيص وقت يومي للقراءة في المجالات التي تثير شغفهم.

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