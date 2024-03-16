الشارقة تضيء على الثقافة العربية ودعم الكُتّاب والناشرين

الشارقة (الاتحاد)

تواصل إمارة الشارقة حمل راية الثقافة العربية ودعم الكُتّاب والناشرين الإماراتيين والعرب في أبرز المراكز الثقافية العالمية، حيث شاركت هيئة الشارقة للكتاب، في معرض لندن الدولي للكتاب 2024، والذي اختتم مؤخراً، على رأس وفد يمثل أبرز المؤسسات والفعاليات الثقافية في الإمارة.

وتضمن برنامج مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في المعرض الذي يستضيف كل عام أكثر من 1000 عارض وناشر من مختلف أنحاء العالم، تعريف الناشرين العالميين وأصحاب المكتبات والعاملين في صناعة الكتاب بآخر مستجدات ومنجزات المشروع الثقافي للإمارة الذي انطلق برؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يشمل صناعة النشر والمكتبات والصناعات الإبداعية ذات العلاقة بالكتاب، إلى جانب إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات.

تجربة غنية

واستعرضت هيئة الشارقة للكتاب، خلال مشاركتها الفرص المتاحة أمام المؤسسات الثقافية والناشرين الأجانب للتعاون مع معرض الشارقة للكتاب، والمشاركة في فعالياته المتنوعة.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تشكل إضافة ثقافية نوعية مهمة للثقافة الإنسانية، والمشاريع الثقافية العالمية بفعل تجربتها الغنية والعريقة، والتي تستند لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمضي برعاية وتوجيهات سموه في مراكمة المنجزات التي أثبتت أن البناء الثقافي للإنسان يشكل ضمانةً للعالم في تحقيق النمو والتنمية والتقدم والازدهار.

وقال العامري: «برعاية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية في الإمارة، شاركنا هذا العام ببرنامج حافل، لتحقيق المزيد من التعاون مع المراكز الثقافية العالمية، وبناء المزيد من أطر التفاهم مع رواد صناعة الكتاب، بما يدعم أهدافنا في تنشيط الحراك الثقافي، ويدعم الناشرين والمترجمين، ويؤكد أهمية الإبداع والابتكار في النهوض بدور الكتاب في رسم ملامح المستقبل، وتحقيق طموح وتطلعات المجتمعات».