«كاتب لا يستيقظ من الكتب».. حوارات مع مفكري العالم

محمد نجيم (الرباط)

«كاتب لا يستيقظ من الكتب»، هو عنوان الكتاب الأحدث الذي أصدره المترجم والناقد المغربي محمد آيت لعميم، وفيه نقرأ حوارات عميقة ومطولة مع كتّاب وفلاسفة ومفكرين وروائيين من أوروبا ومناطق أخرى من بلدان العالم. وما يميّز الحوارات المترجمة في هذا الكتاب، كما يقول المترجم، أنها تتمتع بالشمولية وتغطية المشاريع الكتابية لكل مؤلف على حدة، مما يجعلها توفر للقارئ نظرة شاملة على التحولات التي عرفها كل كاتب وتكشف أسرار هذه التحولات، إضافة إلى أنها حوارات ذات طابع سِيَري، بحيث نصادف فيها، كما يقول الدكتور لعميم، معطيات حول الكاتب تعمل على إضاءة بعض مشاغل الكتابة لديه، وتفسر القطائع التي صاحبت هؤلاء الكتّاب عبر مسارات الكتابة، إلى درجة أن كل حوار على حدة قد يتحول إلى مشروع كتاب حول تجربة المؤلف.

اشتمل الكتاب على خمسة عشر حواراً طويلاً، منها حوار للروائي والكاتب المكسيكي الشهير كارلوس فوينتيس، الأول بعنوان «السعادة والتاريخ لا يمكن أن يلتقيا»، والثاني بعنوان « في مديح الثقافة الهجينة» وللناقد والكاتب الفرنسي، رولان بارت الذي عرف تنقلات وتحولات في مشروعه الكتابي تحت عنوان «الأدب والتدريس». وتزفيطان تودوروف، الذي هو بدوره عرف معابر عديدة في مشروعه النقدي من الشعرية التي أرسى دعائمها رفقة جيرار جنيت إلى تاريخ الأفكار، والناقدة والروائية البلغارية جوليا كريستيفا التي كان لها دور كبير في تطورات النظرية الأدبية بصحبة رولان بارت وتودوروف وجماعة «تيل كيل». والفيلسوف الفرنسي الشهير صاحب المشروع التأويلي الواضح المعالم بول ريكور. والروائي الإيطالي أنطونيو طابوكي.

أما الناقد الإيطالي المرموق بييترو تشيتاتي، فإنه يقول «كتبي شكل من أشكال السّرقة»، وهو عنوان لحوار طويل معه حول كتبه التي تناولت حيوات كتّاب كبار بشكل مغاير لكتابة السير الغيرية.