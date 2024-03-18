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التعليم والمعرفة

"مجلس الفكر والمعرفة " يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي

"مجلس الفكر والمعرفة " يناقش تحويل القراءة من التسلية إلى البناء المعرفي
18 مارس 2024 13:13

شاركت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية رئيس مجلس شما محمد للفكر والمعرفة، في جلسة حوارية تفاعلية ثقافية في مدينة العين بالتزامن مع فعاليات شهر القراءة.

وعبرت الشيخة شما، خلال افتتاحها للجلسة، عن فخرها بإنجازات المجلس وتطوره من حلم إلى واقع ملموس، مؤكدة الحرص على جعله مركزاً للتنوير والمعرفة.

وتطرقت الجلسة إلى "تحويل القراءة من التسلية إلى بناء المعرفة"، حيث أشارت الشيخة شما إلى دور القراءة في تعزيز الفكر والشخصية وتطوير القدرات التحليلية والنقدية.

وقالت: "القراءة، هذا العالم الواسع الذي يمنحنا الفرصة للهروب والاستكشاف والتعلم. غالبا ما نجد أنفسنا نغوص في عوالم الكتب، لكن قد يبقى سؤال معلقاً في أذهاننا “هل نقرأ فقط لقضاء الوقت، أم أن هناك رحلة أعمق نحو بناء الوعي وتغذية العقل بالمعرفة؟. هذا السؤال يقودنا لاستكشاف أبعاد القراءة التي تتجاوز مجرد التسلية، فتصبح جسراً نعبر من خلاله إلى عوالم جديدة من المعرفة والوعي".

وأضافت :"من هنا نعي أن القراءة أكثر من مجرد وسيلة تسلية أو هواية، إنها رحلة معرفية. عندما نغوص في صفحات الكتب التي تتناول المواضيع العلمية، التاريخية، الفلسفية، أو حتى الأدبية بعمق، نبدأ في تغذية عقولنا بأفكار جديدة ومعلومات قيمة. هذه القراءات توسع آفاقنا الفكرية، وتتيح لنا فهم العالم من منظورات مختلفة".

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وطرحت الشيخة شما تساؤلات عميقة حول أهدافنا من القراءة وتأثيرها على فهمنا للعالم، مؤكدة أهمية استكشاف كيف يمكن للقراءة أن تغير مفاهيمنا وتوسع آفاقنا.

وخلال الجلسة استعرضت المشاركات أفكارهن وتجاربهن، وما تعلمنه من المشاركة في نشاطات المجلس على مر السنين وتأثيرها في تغيير نظرتهن لمفهوم الحياة.

كما تم تقديم اقتراحات لكتب ستُثري الجلسات القادمة وتُعزز الحراك الثقافي، من خلال حديث العضوات عن كتب كان لها تأثير في تغيير مفاهيمهن ورؤيتهن للحياة.

اختتمت الشيخة شما الجلسة بشكرها للحضور وتمنياتها بمستقبل مثمر وغني بالإنجازات الثقافية، معبرة عن سعادتها بالتزامهن وحماسهن لتحويل القراءة إلى ثقافة مجتمعية راسخة.

المصدر: وام
المعرفة
القراءة
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