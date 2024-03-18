"اللوفر أبوظبي" يفتح باب تقديم المشروعات لمعرض "فن الحين 2024 "

أبوظبي (الاتحاد) أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن فتح باب تقديم عروض المشروعات للمشاركة في النسخة الرابعة من معرض «فن الحين 2024» وجائزة ريتشارد ميل للفنون. ويتوسع نطاق المشاركة في المعرض هذا العام ليشمل دول شمال أفريقيا بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتولى تنسيق المعرض سيمون نجامي، وهو قيّم فني مستقل ومحاضر وروائي وناقد فنّي، سبق أن أشرف على العديد من المعارض الدولية التي تسلط الضوء على الفنانين الأفارقة المعاصرين، وترجع توسعة نطاق المشاركة هذا العام إلى خبرة سيمون نجامي في منطقة شمال أفريقيا، وهو ما يعكس التزام المتحف بعرض أصوات فنية متنوعة.يُذكر أن الدعوة موجهة إلى الفنانين من جميع أنحاء هذه الدول (المواطنين والمقيمين) للتقدم بعروض مشروعات تشمل أعمالاً فنية كبيرة ستعرض في مواقع محددة تحت قبة المتحف ضمن معرض «فن الحين 2024» الذي يعدّ مبادرة رائدة لمتحف اللوفر أبوظبي للمشاركة المجتمعية. كما يدعو المتحف المتقدمين بعروض المشروعات إلى التفاعل مع مساحاته الخارجية تحت قبة المتحف وتصميمه المعماري المتميز. ومن المقرر أن تبدأ رحلة الزوار للمعرض من الباحة التي تحتضن النافورة الدمشقية لتمتد بمحاذاة أحد الممرات نحو بركة ضحلة تبعث على التأمل، وصولاً إلى عمل فني جداري تركيبي للفنانة جيني هولزر. ويُعَدّ معرض فن الحين الذي انطلق في عام 2021 بمثابة منصة مركزية أتاحت الفرصة للمواهب المحلية والإقليمية لتسليط الضوء على المشهد الفني والثقافي النابض بالحياة في المنطقة. وقد استوحي موضوع المعرض في نسخته المقامة هذا العام من مفهوم «آفاق.» وسيُطلب من الفنانين المشاركين في هذه النسخة ترجمة هذا المفهوم إلى أشكال فنية مرئية من خلال عروضهم المُقدمة.

وستدخل عروض المشروعات التي سيجري اختيارها حيّز التنفيذ وستُعرَض في متحف اللوفر أبوظبي خلال عام 2024. من الجدير بالذكر أن باب تلقي العروض مفتوح حتى 21 أبريل 2024. ويمكن للفنانين تقديم عروض مشروعاتهم عبر الموقع الإلكتروني لمتحف اللوفر أبوظبي. وستتولى لجنة تحكيم مرموقة تضم مجموعة من أبرز خبراء الفن تقييم جميع العروض المقدمة لتختار من بينها الأعمال التي ستُعرَض في معرض «فن الحين 2024» في الفترة من 20 سبتمبر إلى 15 ديسمبر 2024. وستختار لجنة التحكيم لاحقاً فائزاً واحداً من بين الفنانين المرشحين لنيل جائزة ريتشارد ميل للفنون لعام 2024، والتي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار. ويتمثل الهدف من الجائزة في دعم الفنانين المعاصرين وإبراز إبداعاتهم، بما يتماشى مع رسالة المتحف المتمثلة في تعزيز الروابط بين الثقافات، وتسليط الضوء على المواهب الإقليمية. وسيعلَن عن الفائز بجائزة ريتشارد ميل للفنون في ديسمبر 2024. وقد أعلن متحف اللوفر أبوظبي كذلك عن تمديد فترة عرض النسخة الثالثة من معرض «فن الحين 2023» حتى 31 مارس 2024. ويأتي هذا التمديد في إطار استجابة المتحف للاهتمام الجماهيري الكبير واحتفاءً منه بالنجاح الباهر الذي حققه المعرض. وقد استحوذ معرض «فن الحين 2023» الذي تولت تنسيقه مايا الخليل على إعجاب الجماهير منذ افتتاحه في نوفمبر 2023. ويضم المعرض أعمال سبعة فنانين إقليميين موهوبين كما يتناول موضوع «الشفافيات»، ويستكشف ديناميكيات الشفافية بالإضافة إلى إبراز أهميتها المادية والإدراكية. وقد حصلت نبلة يحيى في 25 يناير 2024، وهي واحدة من الفنانين السبعة الذين تم ترشيحهم لنيل الجائزة، على جائزة ريتشارد ميل للفنون. ويُعرض عملها الفائز في المعرض إلى جانب أعمال أقرانها الذين شاركوا بالمعرض، وهو ما يتيح الفرصة للزوار لاستكشاف نسيج الفن الإقليمي الثري تحت قبة المتحف الأيقونية. ويتطلع متحف اللوفر أبوظبي إلى توسعة نطاق المشاركة العام القادم ليشمل مناطق جديدة، وخلق حوارات مع قيّمين فنيين جدد لتحقيق تطور شامل في عملية المشاركة في الجائزة.