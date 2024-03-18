«الشارقة للنشر» تقدم رؤيتها لمجتمع الصناعات الإبداعية في «لندن للكتاب»

الشارقة (وام)

استعرضت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، خلال مشاركتها في معرض «لندن الدولي للكتاب» 2024، حزمة الخدمات والدعم والمزايا التنافسية التي تقدمها للشركات العاملة ضمنها، وسلطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتنوعة لشركات صناعة النشر بشكل خاص والصناعات الإبداعية بشكل عام.

كما عرضت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» للناشرين والعاملين في الصناعات الإبداعية في معرض «لندن الدولي للكتاب»، استراتيجيتها في بناء مجتمع الأعمال المتكامل للعاملين في الصناعات الإبداعية، وذلك دعماً لهذا القطاع الواعد الذي يساهم اليوم بنحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، و6.2% من فرص العمل، ويوفر ما يقارب 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم، حيث تهدف «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» إلى استقطاب أبرز وأهم الشركات العاملة في الصناعات الإبداعية بمختلف تخصصاتها، وبناء مجتمع أعمال متواصل ومتعاون في مكان واحد.

مزايا تنافسية

وعرضت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، التي تحتضن أكثر من 10 آلاف شركة مسجلة، وتوفر ما يزيد على 2000 نشاط تجاري، المزايا التنافسية لبيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار والشركات والمشاريع الناشئة التي ترغب بإطلاق أعمالها في الشارقة، والوصول إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من شبكة الخدمات اللوجستية التي تمتاز بها الإمارة. كما عرفّت زوار المعرض والمشاركين في فعالياته على واقع وتطورات قطاع النشر في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، وعلى الفرص التي يتيحها للناشرين والعاملين في صناعة الكتاب من مختلف دول العالم.

وأكد منصور الحساني، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أن المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب، بما يمثله من حدث ثقافي عالمي يستقطب آلاف الناشرين من مختلف بلدان العالم، تمثل فرصة لتعزيز حضور «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» في أهم المراكز الثقافية العالمية وأكثرها تأثيراً في قطاع النشر على مستوى العالم، وتسهم في تعزيز شراكتنا والتعريف بالفرص الواعدة أمام الراغبين في توسيع أو بدء أعمالهم وإطلاق مشاريعهم.

وقال: «تشكل بيئة الأعمال في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، والمزايا التنافسية التي تقدمها، إلى جانب الخدمات والمرافق التي ترتقي لأعلى المعايير العالمية، إضافة نوعية لصناعة النشر العالمي بشكل خاص، ولكافة العاملين في الصناعات الإبداعية بشكل عام، حيث إن لدينا اليوم آلاف الشركات بتخصصات متنوعة تمارس أعمالها وتحقق منجزاتها، ونحن ننظر لأصحاب الأعمال لدينا بوصفهم شركاء وليس مجرد مستثمرين، ونحرص على البقاء على تواصل معهم للتعرّف على احتياجاتهم وتطوير خدماتنا وفقاً لهذه الاحتياجات».