بدور القاسمي تفتتح معرض «فصول من الفن الإسلامي»

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، معرض «فصول من الفن الإسلامي - فصل السجاد»، في بيت الحكمة بالشارقة، الذي يسلط الضوء، ولمدة ثلاثة أشهر، على الأهمية الثقافية والتاريخية والتراثية للسجاد والمنسوجات وفن الحياكة في العالم الإسلامي في ضوء مجموعة مختارة من كتب تاريخ الفن العربي والإسلامي التي تضمنتها مكتبة البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن، وهي مجموعة عناوين نادرة وقيّمة تفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإهدائها إلى بيت الحكمة.

واطلعت الشيخة بدور القاسمي، على أقسام المعرض الأربعة التي تضمنت مجموعة من الكتب الورقية والرقمية والمخطوطات المتعلقة بالفن الإسلامي في السجاد والمنسوجات عبر البلدان والحقب الزمنية المختلفة، إلى جانب تشكيلة من تصاميم السجاد التقليدية، وعمل فني مستوحى من نقش «الشنوف» التقليدي المطعّم بلمسة عصرية رائعة.

ويتضمن القسم الأول من معرض «فصول من الفن الإسلامي - فصل السجاد» عناوين مختارة من مجموعة المؤرخ البروفيسور ريتشارد إيتينغهاوزن حول السجاد والمنسوجات وفنون الحياكة، وهذه العناوين تعد مرجعاً في تاريخ الفنون التي عرفها العرب والمسلمون عبر التاريخ.

وقالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة: «نتطلع من خلال هذا المعرض إلى تسليط الضوء على جماليات الفن الإسلامي العريق، وتوفير منصة للفنانين المحليين والعالميين لإبراز إبداعاتهم الفريدة في فنون حياكة السجاد والمنسوجات الأخرى، وكذلك مد جسور الحوار الثقافي والحضاري في أجواء رمضانية جميلة، كما نسعى لعرض مختارات فريدة وقيمة من أعمال ريتشارد إيتينغهاوزن لنقدم تجربة فريدة وملهمة لزوار بيت الحكمة». وجاء القسم الثاني من المعرض ثمرة للتعاون بين بيت الحكمة وشركة «سجاد جايبور» الهندية المتخصصة في السجاد التقليدي.

ويستعرض القسم الثالث أعمالاً إبداعية لفنانين وحرفيين محليين ودوليين، وذلك بالتعاون مع مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، الذي تأسس لغاية تمكين المرأة ومجتمعها في الدول النامية حول العالم. أما القسم الرابع فهو مخصص لتشجيع التفاعل الفني لأفراد المجتمع، ضمن جهود بيت الحكمة الرامية لدعم المواهب المحلية الواعدة.