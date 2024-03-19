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إطلاق فعالية «لمة» بنسختها الرمضانية في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية

إطلاق فعالية «لمة» بنسختها الرمضانية في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
20 مارس 2024 02:30

الشارقة (الاتحاد)

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تطلق هيئة الشارقة للمتاحف فعالية «لمة رمضانية» العائلية لأول مرة في نسختها الجديدة خلال الشهر الفضيل من الـ23 وحتى الـ25 من مارس الجاري في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، مرحبة بالزوار من التاسعة مساءً وحتى منتصف الليل.
وتهدف فعالية «لمة» في هذه النسخة الرمضانية في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية إلى الاحتفاء بروح الشهر الفضيل وقيمه النبيلة عبر تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتعليمية التي تناسب أفراد الأسرة كافة، تزامناً مع إجازة الفصل الدراسي الثالث لطلاب المدارس لتوفير أوقات مليئة بالترفيه التعليمي للعوائل بصحبة أبنائهم، والتي يلقي بعضها الضوء على طقوس رمضانية متنوعة لدى الثقافات المتعددة.
تتيح فعالية «لمة رمضانية»، التي يأتي تنظيمها منسجماً مع توجهات والتزام هيئة الشارقة للمتاحف نحو تعزيز الثقافة الإسلامية والتعريف بها، فرصة دخول المتحف مجاناً طوال شهر رمضان؛ بهدف تشجيع أفراد المجتمع على زيارة المتحف والتجول بين معروضاته العريقة، بما يسهم في تعزيز الوعي بالثقافة الإسلامية، حيث تبذل «الهيئة» جهوداً لافتة للتعريف بالمتاحف وأنشطتها المختلفة التي تناسب جميع أفراد العائلة في جميع المواسم.

متحف الشارقة للحضارة الإسلامية
الشارقة
الحضارة الإسلامية
رمضان
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