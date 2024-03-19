«سكة للفنون والتصميم 12» يختتم «موسم دبي الفني»

دبي (الاتحاد)

حقق مهرجان «سكة للفنون والتصميم» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، في نسخته الـ12 أرقاماً قياسية تعكس مكانته على الخريطة الفنية المحلية والإقليمية، وتبرز أهمية مشاركته في إثراء الحراك الثقافي والفني في الإمارة. وكشفت «دبي للثقافة» عن نجاح الحدث الذي يقام تحت مظلة «موسم دبي الفني» باستقطاب أكثر من 162 ألف زائر، تابعوا مجموعة الأعمال والروائع الفنية التي زينت بيوت حي الشندغة التاريخي، وتفاعلوا مع العروض الفنية والترفيهية وورش العمل والجلسات النقاشية التي شهدها المهرجان على مدار 10 أيام.

أكدت فاطمة الحلو، مدير مشروع «مهرجان سكة للفنون والتصميم»، أن الحدث أصبح جزءاً أساسياً من المشهد الفني المحلي، وما حققته هذه النسخة من نجاحات تعكس جاذبيته وحجم تأثيره على الساحة. وقالت: «نجح المهرجان على مدار دوراته السابقة في إثراء المنظومة الثقافية والفنية المحلية والخليجية والعالمية والارتقاء بذائقة الجمهور، بفضل ما يقدمه بين جدران بيوته من تجارب ثقافية متفردة وما يعرضه من أعمال فنية نوعية، وهو ما ساهم في فتح الآفاق أمام الفنانين الرواد والناشئة، ومنحهم فرصة التعبير عن إبداعاتهم وإنتاج أعمال وتصاميم فنية قادرة على دعم وإبراز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي». كما أشادت الحلو بمساهمة المتطوعين ودورهم الحيوي في إنجاح المهرجان، لافتة إلى حرص «الهيئة» على إشراك الشباب في الفعاليات كافة التي تنظمها تجسيداً لالتزاماتها الهادفة إلى تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم، وتعزيز معارفهم في مجالات الثقافة والفنون.

وشهدت نسخة المهرجان لهذا العام مشاركة أكثر من 500 فنان من الإمارات والخليج والعالم، عرضوا نحو 300 عمل فني توزعت على 14 بيتاً قدم كل واحدٍ منها أنواعاً مختلفة من الفنون.