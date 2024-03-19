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التعليم والمعرفة

شما بنت محمد: القراءة أداة قوية لتطوير القدرات الإبداعية

ملصق المحاضرة (من المصدر)
20 مارس 2024 02:30

 هويدا الحسن (العين)

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في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الثقافة الأكاديمية والمعرفية بين الطلاب، وبمناسبة شهر القراءة الوطني، قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، محاضرة تفاعلية بعنوان «بين السطور والشاشات: مساحة من الإبداع»، بالتعاون مع كلية التقنية العليا للطالبات بالعين، بحضور الدكتور شوقي خرباش، مدير كليات التقنية العليا في العين.
في بداية المحاضرة، ركزت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد على الدور الحاسم الذي يلعبه الشباب في تحديد المستقبل، ثم تطرقت إلى كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية «السوشيال ميديا» على القراءة والمعرفة، موضحة الفرق بين المعرفة العميقة المستمدة من الكتب والمعلومات السطحية المنتشرة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الرقمية.
وتحدثت خلال المحاضرة حول العديد من الحقائق التي ترتبط بالقراءة حيث بدأت بالحقيقة الأولى، والتي لخصتها في أن سيطرة وسائل التواصل الاجتماعي تخفض من مكانة القراءة كمصدر للمعرفة والحقائق المعرفية. وأشارت إلى أن أوروبا صنعت نهضتها من صفحات الكتب التي كتبها المفكرون، والتي من خلالها أحدثوا إحياءً ثقافياً مهد لنهضة علمية أفضت إلى الحضارة الأوروبية المعاصرة.
أداة تطوير
الحقيقة الثانية التي طرحتها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد هي أن القراءة ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي أداة قوية لتطوير وتنمية القدرات الإبداعية، لكل فرد قادر على الإمساك بالكتاب، ويجعل القراءة سلوكاً يومياً، مستشهدة بالعديد من المبدعين في مجالات مختلفة، وكيف أن القراءة هي سلوك يومي وملهم لإنجازاتهم المعرفية والحياتية المختلفة.
وفي حديثها عن العلاقة ما بين القراءة والتكنولوجيا والعصر الرقمي وما إذا كانت علاقة تنافر أم لا؟ أشارت إلى أنه في عصر يتميز بسيادة التكنولوجيا الرقمية، تبرز أهمية القراءة والابتكار كعناصر أساسية للنمو الفكري والإبداعي، وتوفر الأساس للفهم العميق والتفكير النقدي. في هذا السياق، يتحول التحدي إلى كيفية دمج القراءة التقليدية مع الأدوات الرقمية الحديثة لتحقيق توازن فعال. 
وتحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد عن الحقيقة الثالثة التي طرحتها ضمن حقائق المحاضرة، وهي أن القراءة والتفكير الإبداعي مكونات حيوية في عصرنا الرقمي، ويمثلان الجسر الذي يربط بين المعرفة التقليدية والتقنيات الحديثة، مما يفتح المجال لتطوير فهم أعمق وتحقيق إنجازات أكبر في مجتمعنا المتغير باستمرار. وعبرت في نهاية المحاضرة عن تقديرها وشكرها لكليات التقنية العليا لما تقدمه من دعم للحراك المعرفي للأجيال الناشئة من أجل دعم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.
أساس التقدم  
أكد الدكتور شوقي خرباش أن القراءة هي أساس العلم والتقدم والرقي، وهي الاستثمار الحقيقي للوقت ومن أهم مقومات التعلم المستمر والنمو المعرفي والعلمي لجميع أفراد المجتمع. وعبر الدكتور خرباش عن تقديره وشكره للجهود المستمرة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في دعم مبادرات القراءة وتعزيز الثقافة الأكاديمية والمعرفية في كليات التقنية العليا.

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