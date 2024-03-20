«أبوظبي للغة العربية» يُنظم «ليالٍ رمضانية، روح الأمومة»

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار فعّاليات شهر القراءة، وبمناسبة يوم الأم، يُنظّم مركز أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع معهد جامعة نيويورك أبوظبي فعّالية «ليالٍ رمضانية، روح الأمومة»، التي تهدف إلى الاحتفاء بيوم الأم وتقديم مزيج ثقافي روحاني من الفعاليات والأنشطة المستوحاة من الأجواء الخصوصية لشهر رمضان المبارك.تُقام الفعّالية غداً 21 مارس الجاري في ساحة «جون سكستون» بمقرّ جامعة نيويورك أبوظبي في جزيرة السعديات، وتتضمّن أجندتها مجموعة من المحاضرات وجلسات قراءة لكتب مختارة بعناية، إلى جانب عروض موسيقية روحانية إحياء لهذه المناسبة.



تجليات الحضارة

وأكّد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن اللغة هي كل تجليات الحضارة والحياة بمختلف تفاصيلها وشتى مجالاتها، واللغة العربية في القلب من كل مناسبة اجتماعية وثقافية وفكرية. وأضاف: «وهذه المناسبة تجمع ثلاثة محاور أساسية في النسيج الحضاري إذ صادف الاحتفال بيوم الأم واليوم العالمي للشعر احتفالنا بشهر رمضان الكريم، وفي كل منهم من الآخر صفات وملامح؛ فالأم شعر، والشعر أمومة ومحبة ودفء، ورمضان الفضيل كل ذلك معاً».وقال: «نحرص على تنظيم فعاليات نوعية تبرز عمق الثقافة العربية وارتباطها بالمناسبات المهمّة بالاشتراك مع أبرز الجهات الثقافية والمعرفية في الدولة. وتُشكّل شراكة المركز مع معهد جامعة نيويورك- أبوظبي إحدى أهم هذه الشراكات التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ التعاون لتعزيز مكانة اللغة العربية ودعم الفنون التي تُبرز روحانيات شهر رمضان الفضيل، وتخلق تواصلاً متناغماً بين مختلف الفنون والفعاليات الثقافية لتُقدّم مزيجاً ثرياً يُسلّط الضوء على جماليات الأعمال الإبداعية في الثقافة العربية».



حماسة بالغة

وقال موريس بوميرانتز، مدير أول معهد جامعة نيويورك أبوظبي: «نحن في معهد جامعة نيويورك أبوظبي، نشعر بحماسة بالغة للمشاركة في إعداد وتنظيم هذه الفعالية الثقافية البارزة. توُعد هذه الفعالية بمثابة دعوة للجمهور للغوص في أعماق الأبعاد الثقافية والروحية المرتبطة بالأمومة، في إطار الشهر الفضيل. إن التزامنا في معهد جامعة نيويورك أبوظبي يتمحور حول دعم التبادل الثقافي والإثراء المعرفي، ونعتبر أن هذه الفعالية تجسيداً حياً لهذه الرؤية. نتطلع بشغف لاستقبال المشاركين والزوّار في ساحة جون سكستون، لنشارك معاً تجارب ثقافية وروحانية غنية تعمق تقديرنا لجماليات الشهر الفضيل وتعاليمه السامية المتعلّقة بروح الأمومة».