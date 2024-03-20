ضاحي خلفان يستقبل جمال السويدي ويتسلّم نسخة من كتابه الجديد

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام، الاثنين، في مجلسه، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وتسلّم منه نسخة من كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية».

وتناول الجانبان الإنجازات الهائلة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة، لاسيما المجال الأمني، وأكدا الدور المحوري والمهم الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيقها، وهو الدور الذي حقّق لدولة الإمارات العربية المتحدة الريادة العالمية في جميع المجالات، وأشاد الجانبان بالدور المهم الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة لوقف الحرب في غزة، وإشاعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار معالي الفريق ضاحي خلفان إلى أن الكتاب يشتمل على دروس مستفادة في مسيرة عظيمة لقيادة فذّة وملهمة حقّقت لدولتها نقلات نوعية في المجالات كافة، وفعلت ذلك وما زالت تفعله، بتفانٍ وحب وإخلاص لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها، مشيراً إلى أن الدكتور جمال السويدي بذل جهداً جباراً في تأليف هذا الكتاب، والتزم بأقصى قدر من المصداقية والحيادية في تأليف هذا الكتاب، الذي لا غنى عنه للأجيال الحالية والقادمة في الإمارات والمنطقة والعالم.

من جهته، قدّم معالي الأستاذ الدكتور جمال السويدي الشكر لمعالي ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام، على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، قائلاً: «لقد أقدمت على تأليف هذا الكتاب بدوافع وطنية خالصة وأهداف عامة نبيلة، منها أن سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نموذج للقيادة الحكيمة والرشيدة التي تستحق الكتابة عنها عشرات الكتب وليس كتاباً واحداً، لتكون نبراساً للأجيال الحالية والقادمة للتعرف على الدور الكبير الذي يقوم سموه به من أجل النهوض بالدولة على المستويات كافة».

وأوضح السويدي أن الكتاب يوثّق لأهم المحطات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتعامل بالرصد والتحليل مع محطات مسيرة صاحب السمو، رئيس الدولة، حفظه الله، ويستخلص منها الإضاءات التي تنير الطريق للآخرين، لاسيما محطات النشأة والتعليم والالتحاق بالقوات المسلحة والعمل فيها، ودوره في تطويرها، ودوره السياسيّ والاقتصاديّ والعسكريّ، عندما كان ولياً لعهد أبوظبي، وكذلك المحطة الأهمّ، وهي رئاسته للدولة بإجماع شعبي منقطع النظير، بالإضافة إلى إنجازاته الهائلة، ومبادراته الكثيرة للنهوض بالدولة، وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية، وكذلك إسهاماته في الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي.