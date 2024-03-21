مجلس الفكر ينظم محاضرة «مخاطبة العقل في القرآن»

هويدا الحسن (العين)

شهدت الشيخة حمدة بنت محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، والشيخة موزة بنت محمد بن خالد آل نهيان، المحاضرة التي نظمها مجلس شما محمد للفكر والمعرفة تزامناً مع شهر القراءة، تحت عنوان «اقرأ.. مخاطبة العقل في القرآن الكريم»، وذلك ضمن الأمسيات الرمضانية للمجلس عبر منشط «الفكر الإسلامي».

وأكدت موزة الشامسي الواعظة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أن توجيهات القرآن العقلانية تأخذ بعداً جديداً في عالمنا المعاصر، متجسدة في الطرق التي نواجه بها التحديات الفكرية والعلمية. وقالت: «يمكن للمسلمين استخدام العقلانية القرآنية في النقاشات الأخلاقية والعلمية، ما يسهم في تقديم منظور إسلامي متوازن ومستنير»، مشيرة إلى أن القرآن يحتضن العقل كجزء لا يتجزأ من الإيمان الإسلامي، ويعزز هذا الفهم مقاربة متكاملة تجمع بين التفكير العقلاني والروحانية، موجهاً المؤمنين نحو تقدير أعمق لعظمة الخلق وحكمة الخالق.

وأشارت إلى أن الدين الإسلامي احتفى بالعقل، وعمل على تقديره وإدراك مكانته. واختتمت الشامسي المحاضرة بالتأكيد على أهمية الإشارة إلى دعوة القرآن الكريم بتحكيم العقل والرجوع إلى ذوي البصيرة والرأي الثاقب لاستنباط الأحكام التي لم يرد بها نص صريح.