السبت 23 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

في اليوم العالمي للشعر.. مكتبة محمد بن راشد تحيي ذكرى محمود درويش

الشاعر يوسف أبو لوز متحدثاً خلال الندوة
22 مارس 2024 22:47

دبي (الاتحاد)
بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر، نظمت مكتبة محمد بن راشد أمسية حوارية وشعرية مميزة، احتفاءً بالشاعر محمود درويش، وذلك في إطار رؤيتها واستراتيجيتها المستدامة لإحياء التراث الثقافي وتعزيز دور الشعر والأدب العربي في تشكيل وعي المجتمع وتواصله مع قضايا الأمة العربية المهمة.
وسلطت الأمسية، التي أدارتها الإعلامية سامية عايش، بمشاركة الشاعرين يوسف أبو لوز، ودارين شبير، الضوء على حياة درويش ومسيرته الأدبية المليئة بالإنجازات، من خلال استعراض لمحات سريعة من حياته منذ الصغر. كما ناقشت مرتكزات شعره الأساسية ومن بينها الإنسان، والحرية، والمكان، والمستقبل.
كما ناقش المشاركون، أسباب خلود شعر درويش وبقائه حتى يومنا هذا، مع تناول بنائه الشعري الفريد وموضوعاته المتنوعة، ودور الموسيقى في نشر شعره بين الجماهير، بالإضافة إلى طرح فرضية «تحقيب» شعره حسب المراحل المختلفة، وحياة الشاعر نفسه.
قراءة في أشعاره 
قدمت الشاعرة دارين شبير، قراءة مميزة لمجموعة من قصائد درويش، مصحوبة بأنغام العود، من بينها: «أحنّ إلى خبز أمي»، و«نحن نحب الحياة»، و«العصافير تموت في الجليل»، و«عابرون في كلام عابر»، و«ريتا والبندقية»، و«الآن في المنفى».
في ختام الأمسية، ناقش الشاعران مكانة درويش كأهم شاعر فلسطيني على الإطلاق، في محاولة لتقييم إرثه الشعري الخالد، وأشاد الحاضرون بالأمسية، التي تعد فرصة متفردة لعشاق الشعر والأدب لاستكشاف حياة وأعمال أحد أهم الشعراء العرب في القرن العشرين، حيث قدّمت قراءات شعرية واقعية، وتحليلات نقدية غنية، ومشاركات مميزة، لاستكشاف الأبعاد المتعددة لأعمال الشاعر من حيث الشكل والمحتوى، والسياق الثقافي والتاريخي، وكيفية تأثيره وتفاعله مع القضايا الرئيسية لعصره، من الهوية والحرية إلى الحب والفقدان.
الجدير ذكره أن مكتبة محمد بن راشد تهدف، منذ تأسيسها، إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولاسيما فئة الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

أخبار ذات صلة
سالم القاسمي: الشعر العربي مصدر للمعرفة والفكر والحكمة
مكتبة محمد بن راشد و«العويس الثقافية» تنظمان ملتقى «التكنولوجيا وثقافة الغد»
مكتبة محمد بن راشد
محمود درويش
اليوم العالمي للشعر
آخر الأخبار
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
الأخبار العالمية
«الشيوخ الأميركي» يعلن عن اتفاق لتجنب شلل الإدارات الفدرالية
اليوم 09:55
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تفاؤل بشأن إمكانية التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة
اليوم 02:17
بارجة حربية خلال استهداف مواقع حوثية في اليمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: تدمير زورق وصاروخين باليستيين للحوثيين في البحر الأحمر
اليوم 02:17
أطفال يجلسون على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
4 دول أوروبية تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين
اليوم 02:17
في بعض أجزاء العالم أصبحت ندرة المياه هي القاعدة وليست الاستثناء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: ندرة المياه تؤجج الصراعات في أنحاء العالم
اليوم 02:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©