نهيان بن مبارك: الفن يحمل رسالة سامية تدعم التسامح

أبوظبي (وام)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن الفن يحمل رسالة سامية تسهم في رفع الوعي الإنساني، بل إنها تدعم قيم التسامح والتعايش والسلام، معبراً عن اعتزازه بمبادرة «معرض بدايات» الذي يجمع 100 فنان إماراتي وعربي بأعمالهم التي تتجاوز 300 لوحة رائعة، ليذهب ريعه لدعم حملة «تراحم من أجل غزة»، مؤكداً أن هذه هي الرسالة الحقيقية للفنون والإبداع بشكل عام.

جاء ذلك عقب افتتاح معاليه وبحضور حشد كبير من المهتمين ورجال الأعمال مساء أمس الأول، معرض «بدايات» الذي ينظمه نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني بالتعاون مع معرض الاتحاد للفن الحديث في أبوظبي، ويُرصد ريعُه لدعم حملة «تراحم من أجل غزة» التي تشرف عليها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأضاف معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد ألزمت نفسها بتوفير كل سبل الدعم الإنساني لأهل غزة، مؤكداً أن تنظيم مثل هذه المبادرات الإنسانية من جانب جميع فئات المجتمع ولاسيما المبدعين يؤكد على هذا التوجه، داعياً الله أن يعم السلام والمودة والأمان ربوع العالم كافة.

ويشارك في هذا المعرض ما يزيد على 100 فنان تشكيلي ونحات وخطاط عرب وعالميين مثل سليمان منصور، عزة القبيسي، محمد الأستاد، ستار لقمان، لطيفة بنت عيسى، نصير شما، نيرة علي، صديق أحمد، جاك لي، عبدالرحيم سالم، محمد مندي، محمد النوري، وقد لقي هذا المعرض اهتماماً من الجمهور ومن محبي اقتناء اللوحات الفنية والخط العربي.

وشارك جاليري «ون» القادم من فلسطين بعرض مجموعة مميزة من اللوحات لفنانين من غزة مثل ميسرة بارود، محمد الحواجري، باسل المقوسي، سهيل سالم، مروان نصار، محمد الضابوس، محمد أبو سل، رائد عيسى. وكذلك شاركت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بمجموعة من اللوحات التي رسمها أصحاب الهمم ولقيت مبادرتهم ترحيباً خاصاً من الجمهور، وسيستمر عرض اللوحات لغاية 27 مارس الجاري.