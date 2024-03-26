الأربعاء 27 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«السوربون أبوظبي» تستضيف فعالية حول صون التراث وترميم كاتدرائية نوتردام

«السوربون أبوظبي» تستضيف فعالية حول صون التراث وترميم كاتدرائية نوتردام
26 مارس 2024 20:00

أبوظبي (وام) استضافت جامعة السوربون أبوظبي مؤخراً فعالية حول التقدم في مجال ترميم وحماية التراث، ركزت على الجهود المبذولة لترميم كاتدرائية نوتردام في باريس بعد الحريق، وسلطت الضوء على التقدم المهم في الجهود العالمية للحفاظ على التراث الثقافي. وتضمنت الفعالية مؤتمراً علمياً ومعرض تصوير فوتوغرافياً، وأظهرت التزام الجامعة بتعزيز الابتكار والتميز في حماية التراث.

أخبار ذات صلة
تخريج الدفعة 12 من طلبة «مهنية الوثائق والأرشيف»
تعاون بين «سياحة الفجيرة» و«السوربون أبوظبي» في مجال الآثار

واستقطبت الفعالية خبراء في مجالات متعددة، وكانت بمثابة منصة للباحثين من فرنسا ودولة الإمارات لتبادل الخبرات، حيث غطت المحادثات رحلة ترميم كاتدرائية نوتردام، من الإجراءات الفورية بعد الحريق إلى الدراسات الأثرية الشاملة التي أجريت خلال مراحل إعادة التأهيل. وركزت المناقشات على الدور الهام للتكنولوجيات الرقمية، وإدارة البيانات العلمية في حماية التراث الثقافي، مما يدل على أهميتها الحاسمة في قطاع الحفظ على التراث في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. منصة فنية ضم الحدث معرض تصوير فوتوغرافي خاصاً لباتريك زاكمان، المصور الصحفي الفرنسي وعضو وكالة ماغنوم للصور، يعرض الطبيعة المعقدة لاستعادة التراث من خلال الصور التي قام بالتقاطها خلال مرحلة الترميم. كما سنحت الفرصة للحاضرين بتجربة الواقع الافتراضي الغامرة (VR) وعروض ثلاثية الأبعاد، مما سمح لهم بالدخول إلى قلب جهود الترميم. كما اختبر المعرض تقنية الهولوغرام ثلاثية الأبعاد، حول ترميم قطعة أثرية، مما وضع الجامعة في مركز عالمي في مجال أبحاث التراث والترميم.وأكدت البروفيسورة ناتالي مارسيال براز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، أهمية الفعالية خاصة مع وجود معهد البحوث التابع للجامعة «مركز التراث البحثي»، مشيرة إلى أنها تعكس دور الجامعة المحوري في تشكيل مستقبل البحث للحفاظ على التراث على نطاق واسع. وأشارت الدكتورة دلفين سيفيلاي، الأستاذة المساعدة في قسم العلوم والهندسة في جامعة السوربون أبوظبي، إلى أن معرض كاتدرائية نوتردام يشكل منصة فنية متعددة الأبعاد والحواس، فمن خلال عدسة باتريك المصور الصحفي زاكمان، شهدنا إعادة بناء دقيقة لنوتردام، مما سمح للزوار بمتابعة المراحل المختلفة من أعمال الترميم من كثب، كما تم منح الزوار الفرصة عبر تقنية الواقع الافتراضي والهولوغرام، لاستكشاف أجزاء من الكاتدرائية التي لا تزال غير مرئية للجمهور إلى هذا اليوم.
 

السوربون أبوظبي
آخر الأخبار
فلسطينيون يحملون مساعدات إماراتية أسقطتها عملية «طيور الخير» في شمال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«طيور الخير» تنفذ الإسقاط الـ15 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة
اليوم 01:56
علي النعيمي يلقي كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماع الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
اليوم 01:56
رياض منصور يدلي بتصريحات خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة بحضور محمد أبوشهاب (من المصدر)
الأخبار العالمية
سفير فلسطين بالأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: قرار مجلس الأمن «تاريخي» ويهدف لإنقاذ المدنيين
اليوم 01:56
رجال إنقاذ يعملون في موقع مبنى متضرر من استهداف روسي في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: لا محادثات للسلام في أوكرانيا من دون روسيا
اليوم 01:56
أطفال خلال نشاط اجتماعي للتخفيف من معاناتهم في أحد مخيمات رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: رصيدنا يكفي لتشغيل عملياتنا حتى نهاية مايو
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©