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التعليم والمعرفة

اللجنة العليا لـ«الأيام» تقيّم الدورة الـ 33

خلال الاجتماع
26 مارس 2024 21:21

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لأيام الشارقة المسرحية، اجتماعاً مساء الاثنين (25) مارس في قصر الثقافة، ترأسه أحمد بورحيمة، مدير «الأيام»، في حضور أعضاء اللجنة: إسماعيل عبدالله، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، وركز الاجتماع على تقييم الجوانب الفنية والإدارية للدورة الـ (33) التي نظمتها دائرة الثقافة في الفترة من الثاني إلى التاسع من مارس الجاري.
وثمن المجتمعون جهود إدارات الفرق المشاركة وكوادرها الفنية، وبروز العديد من المواهب المسرحية الجديدة في مجالات التمثيل والسينوغرافيا والإضاءة والكتابة المسرحية، وحضور وتفاعل المشاركين والضيوف من الدول العربية الشقيقة مع البرامج الثقافية المصاحبة العديدة، كما أثنوا على مواكبة أجهزة الإعلام للحدث، والإقبال الجماهيري.
وتقرر عقد اجتماع يضم اللجنة المنظمة ورؤساء الفرق المسرحية المحلية في سبتمبر المقبل، وآخر في أكتوبر، لمزيد من التشاور والتنسيق في سبيل الإعداد للدورة الرابعة والثلاثين من أيام الشارقة المسرحية.
وأسست «الأيام» سنة 1984، وهي تظاهرة فنية وثقافية تتبارى فيها الفرق المسرحية الإماراتية على جملة من الجوائز الخاصة بفنيات العرض المسرحي، كما تحفل بالعديد من الأنشطة الثقافية المصاحبة، بمشاركة العديد من الفنانين المحليين والعرب، وتهدف إلى تنشيط وتطوير الحياة المسرحية بالدولة، ونشر وتعميق الثقافة المسرحية من خلال الندوات والملتقيات الفكرية والفنية. 

أيام الشارقة المسرحية في الميزان
الشارقة
أيام الشارقة المسرحية
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