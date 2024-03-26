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«اللوفر أبوظبي» يفتح خزائن التاريخ

«اللوفر أبوظبي» يفتح خزائن التاريخ
27 مارس 2024 01:47

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح متحف اللوفر أبوظبي، أول معارضه للعام الجاري، تحت اسم: «من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحكم». المعرض المتميّز  الذي افتتحه معالي محمد خليفة المبارك، رئيس المتحف، يقام بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفرنسية، ومؤسسة متاحف فرنسا، وبدعم من دار المجوهرات الراقية «فان كليف آند آربلز». كما تُعرَض خلاله مجموعة رائعة من القصص القديمة والحكايات الرمزيّة المصورة، حيث يمكن للزوّار الاستمتاع برحلة فريدة عبر الزمن. يستضيف المعرض أكثر من 132 عملاً فنياً، كما يضم مجموعة منتقاة من المخطوطات النادرة واللوحات والأعمال الفنية المعاصرة، وغير ذلك الكثير، ليميط اللثام عن مجموعة من الحكايات الخالدة التي تتجلّى فيها مفاهيم الصداقة، والولاء، والدهاء، والجوانب الأخلاقية، كما تم تجسيدها من خلال مجموعة من الحيوانات التي مُنحت صفات بشرية في سياق تلك الحكايات.

متحف اللوفر أبوظبي
محمد خليفة المبارك
فرنسا
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