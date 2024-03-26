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أمسية «إماراتية - كورية» في أبوظبي

أمسية «إماراتية - كورية» في أبوظبي
27 مارس 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد) 

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أمسية «إماراتية - كورية» احتضنتها العاصمة أبوظبي، واستهدفت تعزيز الحوار الثقافي وتوسيع آفاق التفاهم بين الشعوب، تحت مظلة المبادرة المجتمعية «غبقة رمضان»، التي نظمتها  الجمعية الإماراتية الكورية «تيكا»، بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا، في المركز الثقافي الكوري في أبوظبي. شاركت في الأمسية، 150 من الإماراتيات والكوريات، وتخللها عرض تقاليد شهر رمضان، في جو يسوده الود والاحتفال بالتقاليد الثقافية المشتركة، كما تضمنت العديد من الأنشطة مثل الألعاب التقليدية الإماراتية والكورية، وتذوق الأطعمة الشعبية لكلا البلدين. وحرص الحضور على ارتداء الزي التقليدي الإماراتي كالمخور والجلابية، واستمتعت السيدات بورشة تزيين الكعك، بأشكال زهور مستوحاة من التصاميم الكورية، ما أضاف تجربة فريدة وممتعة إلى الفعالية.

الإمارات
كوريا
رمضان
الثقافة
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