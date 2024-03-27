«اللوفر أبوظبي» يحتفل بعام حافل بالإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

رحب متحف اللوفر أبوظبي، بأكثر من مليون ومائتي ألف زائر خلال عام 2023؛ بفضل سلسلة من الخطوات المهمة التي شملت تنظيم مجموعة من المعارض المتميزة، التي عززت مجموعة مقتنيات المتحف الدائمة، وارتفاع عدد الزيارات إلى متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي، وتفاعل غير مسبوق مع البرامج التعليمية في المتحف، ومن الجدير بالذكر أن الأنشطة والفعاليات الخارجية المتنوعة التي أُقيمت في المتحف كان لها دور بالغ الأهمية، حيث ساهمت في جذب 10% من إجمالي زوّار المتحف.

يمثل الزوار الدوليون 72% من إجمالي عدد الزوار، وجاءت غالبية الزوار من الأسواق الرئيسية التي تشهد نمواً مثل روسيا، والهند، وفرنسا، والولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، وإيطاليا، وكازاخستان، والمملكة المتحدة، بينما كانت النسبة الباقية، وهي 28%، من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد استقبل المتحف خلال العام الماضي أيضاً أكثر من 500 زيارة رسمية من شخصيات بارزة شملت العديد من رؤساء الدول، والوزراء، والسفراء، والفنانين العالميين، وعدداً من المشاهير المعروفين على مستوى العالم. واعتباراً من 19 مارس 2024، حقق المتحف إنجازاً كبيراً، حيث تجاوزت أعداد الزائرين 5 ملايين زائر منذ الافتتاح الكبير للمتحف، وهو ما يُعزِّز مكانة المتحف كمنارةٍ ثقافية غير مسبوقة في مستوى تميزها ومكانتها العالمية البارزة.

تجارب ثقافية

قال سعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تأسس متحف اللوفر أبوظبي كجزء من واجبنا المتمثل في تقديم مؤسسات وتجارب ثقافية استثنائية لجميع المقيمين والزوار في الإمارة. نحن فخورون برؤية التأثير الذي أحدثه هذا المتحف خلال سنواته الست، مع تزايد أعداد الزوار باستمرار؛ مما يعكس قوة مجموعته، ومعارضه الخاصة، وبرامجه المجتمعية».

وصرح مانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، قائلاً: «إنه لشعور رائع وملهم أن نشهد هذا النمو الملحوظ في عدد الزيارات، حيث يبرهن ذلك على الدور المحوري الذي يضطلع به متحف اللوفر أبوظبي في تسليط الضوء على المشهد الثقافي الثري والمتنوع في أبوظبي، حيث يدمج المتحف بين قوة التعاون المشترك والحوار بين الثقافات ليوفر لزواره نظرة متميزة على تنوع الحضارات والتقاليد الفنية».